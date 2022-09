Il était prévu que Houssem Aouar et Yacine Adli soient des renforts dans l’entrejeu de l’équipe nationale. Selon les dernières informations, leur venue, notamment celle du premier nommé (celle d’Aour est d’actualité), sera différée. Ainsi, Djamel Belmadi devra trouver des alternatives pour son milieu de terrain. Si l’on considère les performances, Zerrouki, Bennacer et Zorgane devraient être convoqués pour la date FIFA de septembre. Aussi, un autre international algérien impressionne en ce début de saison. Il s’agit de Haris Belkebla qui réalise des prestations de haute volée avec le Stade Brestois 29.

Par Mohamed Touileb

Encore un rendement remarquable face à un adversaire redoutable. Après son récital dans le milieu de terrain le 14 août dernier face à l’Olympique Marseille au Stade Orange Vélodrome, Haris Belkebla a brillé, il y a 4 jours à l’occasion du déplacement du Stade Brestois 29 chez le Paris Saint-Germain e L’international algérien signait sa 7e titularisations en autant de journées en championnat. Et pour confirmer qu’il a livré une partie de haut niveau, le quotidien « L’Equipe » l’a mis dans l’équipe type de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le « Fennec » semble affectionner les grosses affiches et montre une forme étincelante. Cela pourrait (devrait même) lui valoir un retour chez les « Verts » pour les deux prochaines sorties amicales de l’équipe nationale face à la Guinée et le Nigéria le 23 et 27 du mois en cours.



Laissé sur le carreau après la CAN-2021

Pour rappel, Belkebla n’a plus figuré sur les listes de l’EN depuis la CAN-2021 à laquelle il avait pris part. Il était l’un des dommages collatéraux du tournoi raté par l’Algérie, championne en titre au début de la compétition.

En effet, Belkebla était titularisé au stade Japoma pour le début du tournoi contre la Sierra Léone. Il n’était certes pas très convaincant à l’image du collectif Dz défaillant. Conséquence : Belmadi ne l’a pas utilisé pour les deux duels de la phase de poules contre la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire. Cela n’a pas empêché « El-Khadra » d’essuyer deux défaites. Cela démontre, si besoin, qu’il n’était pas vraiment un maillon faible. Mais le driver de l’EN a jugé qu’il ne devait plus l’appeler.

Ainsi, le Brestois n’a pas reçu de convocation pour la double-confrontation du dernier tour des qualifications en Coupe du Monde 2022 face au Cameroun. La donne restait la même pour la date FIFA de juin car le joueur de 28 ans n’était pas dans la liste des internationaux concernés par les tests contre l’Ouganda, la Tanzanie et l’Iran en juin dernier.



Compétitif et performant

Pour l’exercice 2022-2023, Belkebla enchaîne les bonnes performances avec le SB 29. Il est très compétitif avec 595 minutes jouées sur 630 possibles. En plus, il parvient à rendre des copies très intéressantes même quand l’adversaire est de qualité. En témoignent ses prestations contre l’Olympique Marseille et le Paris Saint-Germain. Avoir un élément que lui, ne serait-ce que sur le banc, ne devrait pas déplaire à Belmadi qui fait de la paire Zerrouki-Bennacer un choix naturel pour le onze. Dans cette équation, Haris Belkebla (10 sélections) mériterait bien d’avoir une nouvelle opportunité. En effet, on a l’impression qu’il peut être d’un précieux apport dans ce secteur de jeu. A partir de là, on peut s’attendre à ce qu’ils soient de retour pour les matchs de septembre. Dans le cas contraire, on pourrait déduire que Belmadi ne le met plus dans ses plans d’avenir.