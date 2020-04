Le nombre de décès dus au COVID-19 aux Etats-Unis a dépassé celui de l’Italie, atteignant 19.701 sur 506.188 cas, selon les dernières données compilées par l’Université Johns Hopkins. Selon le décompte, l’Italie a fait état de 19.468 décès sur 147.577 cas. Aux Etats-Unis, c’est l’Etat de New York qui a connu le plus de décès, soit 8.627. Dans deux Etats, le New Jersey et le Michigan, le nombre des décès est supérieur à 1.000. Parmi les Etats qui ont signalé plus de 20.000 cas, figurent New York, le New Jersey, le Michigan, la Californie, le Massachusetts et la Pennsylvanie.

Articles similaires