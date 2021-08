L’armée du Niger a repoussé mardi soir une attaque contre Baroua, une localité du sud-est proche du Nigeria, où s’étaient réinstallés des milliers d’habitants qui avaient fui de précédentes attaques jihadistes, a-t-on appris mercredi de sources humanitaire et locales. «Il y a eu une attaque contre Baroua mardi soir et des pertes en vies humaines, même parmi les FDS (Forces de défense et de sécurité)», a indiqué à l’AFP une source humanitaire à Diffa, capitale régionale du sud-est, sans être en mesure de donner un bilan.

Un ressortissant de Baroua a confirmé l’attaque, sans préciser lui non plus le bilan et les circonstances. «Uune attaque ennemie a été bien repoussée» mardi soir et «plusieurs terroristes ont été tués», ainsi que «deux» soldats «tombés sur le champ d’honneur», a affirmé de son côté sur sa page Facebook, «Jeunesse Diffa», un groupe connu pour ses publications régulières sur la situation sécuritaire dans le sud-est. C’est la première attaque qui a visé Baroua, localité riveraine du Lac Tchad, depuis le retour le 20 juin de plus de ses 6.000 habitants qui avaient fui les atrocités des jihadistes en 2015. Selon les autorités locales entre juin et juillet, 26.573 personnes ayant fui ces violences ont été reconduites dans 19 villages, dont Baroua. La sécurité avait été «renforcée» autour de ces villages, avaient-elles affirmé.

«Compte tenu de l’évolution positive de la situation (sécuritaire) sur le terrain, le gouvernement» a décidé «de donner son feu vert aux populations déplacées pour retourner dans leurs villages d’origine», avait alors déclaré Issa Lémine, gouverneur de la région de Diffa, qui avait accueilli les premiers arrivants à Baroua. Avant leur rapatriement, ces déplacés avaient trouvé refuge dans des sites autour de villages plus sécurisés, des camps de l’ONU ou encore chez des proches à travers toute la région. La région de Diffa, frontalière du Nigeria, abrite 300.000 réfugiés nigérians et déplacés internes, chassés par les exactions des jihadistes du groupe nigérian Boko Haram et de sa branche dissidente du groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap), selon l’ONU. Le Niger doit également faire face à celles de groupes jihadistes sahéliens, dont l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), dans sa partie ouest. n

