Neymar n’a pas marqué face au Bayern Munich, mardi soir ? C’est vrai. Mais le Brésilien a vraiment tout tenté (deux poteaux, une barre), en plus d’avoir répondu présent dans un grand soir. Après tout, c’est ce que Paris lui demande. Forcément très heureux de cette qualification en demi-finale de la Ligue des champions malgré la défaite des siens (0-1, 2-3 à l’aller), le Brésilien affichait un large sourire après la rencontre. Oui, l’ex-joueur du Barça est désormais épanoui dans la capitale. Et il compte visiblement y rester.

« Ma prolongation au PSG n’est plus un sujet. Évidemment que je me sens très à l’aise ici et comme à la maison au PSG. Je me sens plus heureux que je ne l’étais auparavant », a-t-il notamment confirmé à TNT Sports après la rencontre. Si rien n’est encore signé, sa prolongation de contrat avec le PSG ne semble donc plus qu’une formalité. « Si Neymar sera là la saison prochaine ? Je pense qu’il sera là pour encore plusieurs années », a quant à lui confié le président parisien Nasser al-Khelaïfi à Sky Italia.

Malgré un forcing du Barça et de son ami Lionel Messi, Neymar ne semble donc pas vraiment destiné à un retour en Catalogne. A la limite, il pourrait retrouver l’Argentin du côté de Paris la saison prochaine…

