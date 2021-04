En Espagne, le mercato commence de plus en plus à chauffer, notamment du côté de la Catalogne où SPORT met littéralement le feu aux poudres ce matin. Le quotidien pro-Barça révèle «Les clés de l’opération» pour rapatrier Neymar la saison prochaine ». Pour rappel, malgré un accord verbal évoqué dans la presse, le Brésilien n’a toujours pas prolongé son bail à Paris et à en croire les informations du quotidien espagnol, le Barça aurait les cartes en main dans ce dossier. Une signature qui pourrait permettre aux Barcelonais de s’assurer la prolongation de Lionel Messi, lui dont les envies d’ailleurs ne se sont pas forcément estompées.

L’Argentin a fait d’ailleurs, lui, la Une de l’autre quotidien catalan hier matin. «L’offensive PSG» peut-on d’ailleurs lire en Une de Mundo Deportivo. Selon le quotidien catalan, le Paris Saint-Germain aurait transmis une offre de deux saisons plus un an en option au génie argentin, afin de le convaincre de rejoindre le club de la capitale la saison prochaine. Alors Messi fera-t-il le grand saut ? Réponse dans les semaines à venir.

