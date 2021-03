L’ancien agent de Neymar estime que Messi va rester au Barça grâce à Laporta et que ce dernier est le seul pouvant faire revenir Neymar en Catalogne. Neymar jouera à nouveau avec Lionel Messi, mais à Barcelone au lieu du Paris Saint-Germain, selon son ancien agent, qui estime que la réunion entre les deux stars a plus de chances d’aboutir en Espagne.

Pourtant, depuis ses envies de départ l’été dernier, Messi a été fortement lié à un transfert estival au PSG et le suspense autour d’une prolongation de contrat au Barça demeure toujours, poussant notamment publiquement Neymar à évoquer des retrouvailles avec l’Argentin la saison prochaine. Cependant, l’ancien représentant du Brésilien, Andre Cury, pense qu’il y a beaucoup plus de chances que Neymar revienne en Catalogne, car il pense que Messi choisira de rester sur place après la réélection de Laporta à la présidence des Blaugrana.



Laporta peut changer la donne

« J’étais à Barcelone pendant 10 ans, je connais tous les coins de la ville, je serais très heureux de voir Neymar aller à Barcelone », a déclaré l’ancien agent de Neymar au média argentin El Litoral. « Neymar a une porte ouverte à Barcelone, leurs fans savent qu’il a commis une erreur et même il l’a reconnu quelque temps plus tard », a-t-il noté en ajoutant qu’ « il y a deux ans, Neymar m’a officiellement demandé de retourner à Barcelone. Nous avons essayé et nous étions très près de le faire sortir de Paris. Mais, à cause de certains détails, cela ne s’est pas produit. »

Pour lui, « Laporta est le seul à pouvoir les réunir à nouveau. Messi ne quittera pas Barcelone – il a décidé que son histoire était à Barcelone et je suis très clair à ce sujet. Neymar jouera à nouveau avec Messi, mais à Barcelone. » En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Neymar est pourtant proche de prolonger avec le club parisien. Goal a annoncé que le joueur de 28 ans et le PSG avaient trouvé un accord pour un nouveau contrat de quatre ans. Les champions de France ont fait des extensions de Neymar et Kylian Mbappe leur priorité absolue et Neymar s’est exprimé sur son avenir en février, déclarant à TF1 : « Je suis très heureux ici, je veux rester au PSG et j’espère que Mbappe veut rester aussi. Bien sûr, c’est le souhait de tous les fans, nous voulons que le PSG soit une grande équipe et je veux continuer à faire ce que je fais ici, jouer au football et être heureux. Aujourd’hui, je suis très heureux, je me sens heureux, beaucoup de choses ont changé, je ne peux pas dire exactement pourquoi, si c’est moi ou autre chose. »

Articles similaires