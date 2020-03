Selon les informations de l’Equipe, Neymar et Thiago Silva ne vont pas vivre le confinement décrété en France pour faire face à la propagation du coronavirus. Les deux joueurs parisiens ont décidé de rentrer au Brésil. Les joueurs étrangers du PSG se sont sûrement posés la même question. Rester confiné en France ou repartir retrouver sa famille ? Après que le club de la capitale ait officialisé la suspension de ses activités dimanche dernier à cause de la propagation du coronavirus en Europe, Neymar et Thiago Silva ont décidé de rentrer au Brésil. Selon l’Equipe, les deux joueurs du PSG auraient pris cette décision quelques heures avant qu’Emmanuel Macron annonce le confinement général lundi soir.

Le quotidien révèle que d’autres joueurs auraient imité Neymar et Thiago Silva. Notamment Mitchel Bakker. Le défenseur néerlandais de 19 ans est retourné aux Pays-Bas, dans l’un des seuls pays d’Europe qui refusent le confinement de la population. Leur retour à Paris dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Dans le meilleur des cas, ils pourraient revenir avant le 15 avril, la date qui a été fixée mardi soir par la LFP. En attendant, chaque joueur devra suivre un programme individualisé pour être le plus opérationnel possible lorsque la L1 et la C1 reprendront leurs droits.

