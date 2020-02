Selon les informations du quotidien espagnol El Mundo, Neymar réclame 6,5 millions d’euros au FC Barcelone, son ancien club. Le joueur du PSG estime que cette somme doit lui être remboursée après un contentieux fiscal lié à son arrivée en 2013. Neymar et le Barça vont se retrouver. Mais encore une fois, ce sera… au tribunal. Désireux de retourner en Catalogne l’été dernier, le Brésilien aurait décidé de lancer, selon le quotidien El Mundo, une troisième procédure judiciaire contre son ancienne équipe. Cette fois, il réclamerait 6,5 millions d’euros en raison d’un contentieux fiscal lié à son arrivée en provenance de Santos en 2013.

Le fisc espagnol, qui s’était penché sur ce transfert, avait alors reproché au Barça d’avoir mis en place un montage financier avec des contrats d’image fictifs pour le faciliter. Une manière de camoufler des rémunérations au joueur et, ainsi, bénéficier d’un autre taux d’imposition. Neymar et son entourage avaient alors été condamnés à payer le différent. Et ils estiment donc avoir payé plus d’impôts que prévu initialement. Résultat, le Brésilien souhaite désormais le remboursement de la somme. Au total, et avec cette troisième procédure judiciaire, le «Ney» réclame 38,6 millions d’euros au Barça.

