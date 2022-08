Par Nadir Kadi

Alors que le pays est endeuillé suite aux dramatiques incendies de forêt de ces derniers jours, l’hécatombe sur les routes se poursuit à un rythme tout aussi meurtrier. Neuf personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées, hier, dans la wilaya d’Illizi.

Les services de la Protection civile précisent, en effet, que le drame est survenu sur la Route nationale 3, dans la commune de Bordj Omar-Driss, suite à une collision entre un minibus et un camion-citerne transportant du carburant «durant la nuit de samedi à dimanche». Un second accident, hier matin, impliquant un autobus, un camion et plusieurs véhicules, a causé au moins huit blessés dans la wilaya de Bouira.

Les principales victimes de l’accident dramatique d’Illizi sont des travailleurs qui se trouvaient vraisemblablement à bord d’un minibus d’une «société de la région», selon l’information de la Protection civile reprise hier par l’APS. Aucune autre précision n’est pour le moment disponible, une enquête ayant été ouverte «par les instances compétentes pour déterminer les causes de cet accident». Les victimes ont quant à elles été transportées par les éléments de la Protection civile à la morgue de l’hôpital de Bordj Omar-Driss, alors que les blessés ont été évacués vers l’établissement hospitalier de Hassi-Messaoud, note la même source.

Nouvel accident impliquant un camion et un autobus et des faits relativement similaires ont également été enregistrés hier matin, vers 7h20, dans la wilaya de Bouira. La Protection civile indique, en effet, que huit personnes ont été blessées dans un carambolage impliquant cinq véhicules légers, deux camions et un bus, sur un tronçon de l’autoroute Est-Ouest au niveau de la commune de Djebahia. L’accident, qui a également entraîné l’ouverture d’une enquête pour en déterminer la cause, a nécessité, selon la Protection civile, l’intervention des éléments de l’unité de Djebahia appuyés par celle d’Aomar.

Pour rappel, trois autres personnes avaient été blessées dans un carambolage quelques heures plus tôt au niveau de la même commune de Djebahia suite à une collision entre un camion et deux véhicules légers.

Accidents de la routes qu’aucune campagne s de sensibilisation, procès et autres contrôles ne semblent parvenir à réduire. Il est à rappeler que l’année 2021 avait enregistré près de 22 000 accidents ayant causé la mort de 3 061 morts et de 29 763 blessés ; l’une des principales causes serait le non-respect des limites de vitesse selon les études de la Délégation nationale de la Sécurité routière. Par ailleurs, au-delà du nombre des victimes, le coût financier des accidents avait été chiffré en 2021 à près de «60 milliards de dinars» par le PDG de la Société nationale d’assurance (SAA) en prenant en compte la seule période entre janvier et mai ; le «coût» moyen d’un accident étant en effet proche des «2,2 millions de dinars» selon une étude qui avait été réalisée par des chercheurs de l’université de Batna. n

Articles similaires