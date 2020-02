Le magazine en ligne « Economist Inside » vient de clore, récemment, la liste des neuf films retirés par Netflix dans certains pays, à la demande des gouvernements qui ont imposé ces retraits ou censures comme condition de diffusion sur leurs territoires des programmes de l’une des plus puissantes plateformes mondiales. Netflix avait partagé pour la première fois, vendredi 7 février passé, une liste des contenus que la plateforme a supprimés dans divers pays du monde à la demande des autorités. Sur les neuf films et émissions retirés depuis 2015, la plupart l’ont été à la demande de Singapour. La cité-Etat a demandé le retrait de « La dernière tentation du Christ » de Martin Scorsese et de trois programmes sur le thème de la marijuana, comme la série originale de Netflix « Disjointed ». En effet, en 2018, Singapour a demandé le retrait de trois programmes : la série « Disjointed », le documentaire The « Legend of 420 », abordant le thème de la consommation de cannabis, et l’émission « Cooking of High » où des cuisiniers sont sous l’effet de la marijuana. En 2019, « La Dernière tentation du Christ », dont le film à sa sortie, avait déjà fait face à des attaques virulentes à Singapour, a aussi fait l’objet d’une demande de censure. La liste a été fournie dans le premier rapport de Netflix sur la gouvernance sociale et environnementale (ESG). « Comme de plus en plus de personnes rejoignent Netflix en provenance de différents pays et cultures, nous voulons nous assurer que notre effectif est aussi diversifié que les communautés que nous servons », indique le document. « Nous comprenons également qu’à mesure que nous grandissons, nous avons la responsabilité d’être plus transparents quant à notre impact sur la société et nos structures de gouvernance. » Une autre émission de télévision concernée était « Patriot Act ». Netflix a retiré un épisode de ce programme en Arabie Saoudite l’année dernière car il portait sur le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. « Nous soutenons fermement la liberté artistique dans le monde entier et nous n’avons retiré cet épisode en Arabie Saoudite qu’après avoir reçu une demande légale valide -et pour nous conformer à la loi locale », avait déclaré Netflix dans un communiqué à l’époque. Le géant du streaming a aussi fait face à des critiques dans le monde entier pour d’autres émissions et films qui ne figuraient pourtant pas sur la liste. Récemment, un juge brésilien a ordonné à Netflix de retirer le programme humoristique « The First Temptation of Christ », qui dépeint Jésus comme homosexuel, après qu’un groupe catholique conservateur a déposé plainte. Cependant, la Cour suprême du Brésil a annulé cette décision. La première série originale indienne de Netflix, « Sacred Games», a été confrontée à la justice en 2018 après qu’une requête a été déposée auprès de la Haute Cour de Delhi pour que Netflix supprime toutes les scènes qui font référence à l’ancien Premier ministre indien Rajiv Gandhi, assassiné en 1991. Netflix a rejeté la demande à l’époque mais a accepté un nouveau code de conduite en Inde l’année dernière pour éviter une censure alors que la plateforme tente de se développer dans la région.

Articles similaires