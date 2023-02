Par Nadir Kadi

Les intempéries enregistrées tout au long du week-end ont fortement perturbé le trafic routier au niveau de certaines wilayas du Nord du pays. Les pluies, mais surtout les chutes de neige enregistrées, notamment à Tizi-Ouzou et Bouira, ont causé la fermeture d’au moins cinq routes nationales et chemins de wilaya.

En effet, dans un dernier bilan publié hier matin, la Gendarmerie nationale a fait savoir sur sa page dédiée au trafic routier «Tariki» que plusieurs routes étaient encore coupées ou perturbées suite à l’accumulation de neige. Et dans le détail, il s’agit, dans la wilaya de Tizi Ouzou, de la RN-15, coupée au niveau du col de Tirourda dans la commune d’Iferhounen, ainsi que de la RN-33, coupée au niveau de la région d’Assoual, dans la commune d’Aït Boumahdi. Dans la même wilaya de Tizi-Ouzou, la RN-30 reliant la région à la wilaya de Bouira a, également, été coupée en raison de l’accumulation de neige au niveau de Tizi Nouklane ; la situation était également similaire sur le CW-253, au niveau du col Chellata. Quant à la wilaya de Bouira, il a été signalé, hier matin, la fermeture et des perturbations sur la RN-33, plus précisément au niveau des régions de Tikjda et Tirourda dans la commune d’El Asnam.

Pour rappel, les services de la météo avaient prévenu que les chutes de neige, de 10 à 15 centimètres, toucheraient, vendredi, les régions de plus de 900 mètres d’altitude dans les wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel, Bouira ainsi que Bordj Bou-Arréridj, Sétif, Batna, Khenchela, Tébessa et Oum El Bouaghi. De fortes pluies, dépassant 40 à 50 millimètres, ainsi que des chutes de neige étaient également attendues sur d’autres régions du Nord du pays, dont Blida, Médéa, Skikda, Constantine et Guelma.

Par ailleurs, il est à noter que les services météo ont mis en garde, hier, sur les risques de pluies orageuses sur les régions du Sud. Ces intempéries prévues durant la nuit de samedi à dimanche devraient toucher les wilayas de Timimoune, Adrar et In Salah ; le service météo a également indiqué que de fortes rafales de vent, accompagnées de soulèvement de sable, devraient également affecter les mêmes wilayas du Sud du pays.



Neige et verglas à Batna

Depuis la fin de la semaine passée du 7 février 2023, toutes les routes de la wilaya de Batna, mais aussi des wilayas limitrophes, Khenchela, Oum el Bouaghi et, à un degré moindre, Biskra, ont connu une chute de température considérable au niveau surtout de certaines hauteurs et cols, Telmet, Thniet Rssas ou encore Ichmoul, Route nationale n°31, ou Route de wilaya n°172, entre Ichmoul et Aïn Tain, et bien d’autres voies de communications secondaires étaient totalement coupés à la circulation durant deux jours.

En cette fin de semaine du 11 février 2023, l’essentiel des voies de communication et routes sont ouvertes à la circulation, selon un communiqué de la Protection civiles qui rappelle que la vigilance reste de mise. Dans un flash transmis par la radio locale Batna, les routes dites à risques sont signalées : Batna vers Merouana par Hidoussa, Batna vers Menaa par Mahemal à plus de 1 840 m d’altitude, ou encore, Batna vers Sétif – RN75.

Les chutes de neige enregistrées viennent, selon les experts en métrologie, à un moment propice, car la région présentait un stress hydrique depuis plusieurs années. Les agriculteurs, quant à eux, estiment que c’est une bonne chose, mais cela reste insuffisant, car les nappes d’eau ne se renouvellent pas facilement, sachant que l’arboriculture connaît des difficultés qui empêchent de nouvelles plantations.

Les citoyens n’ont pas raté l’occasion de s’aventurer sur les hauteurs de Condorcet, Ichmoul, Chelia… une occasion inespérée d’immortaliser les moments d’une neige abondante, car dans certains endroits la poudreuse a dépassé les 90 centimètres. n

