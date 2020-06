L’ouverture d’une enquête et la suspension de plusieurs membres du personnel affecté à l’unité Covid au CHU de Constantine viennent comme pour rappeler que la situation sanitaire est loin d’être hors de danger. Ces négligences sont d’autant plus insupportables que cela engage la santé de tous les Algériens et le fait que ça se passe dans une structure de santé ne fait qu’ajouter à l’inquiétude. Les insuffisances et les lacunes signalées à l’unité Covid d’un hôpital n’est jamais à prendre à la légère dans une période particulièrement charnière de la lutte contre la pandémie. Ces déficiences au niveau de structures censées être réglées comme une montre et sécurisées à des niveaux s’inscrivant à la mesure de la gravité de la situation doivent alerter. L’objectif de l’Etat et celui de la population c’est bien de combattre la pandémie avec le maximum de moyens et surtout avec l’effort des citoyens, à leur tête, le personnel soignant particulièrement, il faut le rappeler, mis à rude épreuve. Les conditions de prise en charge des patients Covid au niveau des hôpitaux et autres structures sanitaires sont censées être optimales ne laissant aucune place à l’approximation et à l’à-peu-près. La gravité de cette affaire est d’autant plus angoissante que les Algériens attendent un début de déconfinement qui ne saurait être réussi que grâce à une application rigoureuse des règles sanitaires dans l’espace public. Il reste particulièrement consternant de constater ce type de laisser-aller dans des espaces de santé, aujourd’hui, au cœur de l’intérêt particulier de tout le pays. Et sous un contrôle qui devait être strict et sans concession. L’affaire du décès du médecin de l’hôpital de Ras El-Oued reste toujours dans les esprits comme le résultat d’une défaillance qui n’avait pas lieu d’être. Un fait grave qui devait constituer une alerte pour plus de vigilance. Cette triste réalité rappelle à ceux qui l’ont trop vite oublié que notre système sanitaire est toujours dans une situation de précarité que la pandémie mondiale n’aura fait finalement qu’occulter.