Le nombre de cas confirmés de coronavirus (Covid-19) qui se maintient désormais au-dessus

de la barre de 100 cas par jour et qui a déjà frôlé de très près, une fois, la barre des 200 cas

par jour suscite une appréhension que les professionnels de la santé n’ont pas cachée. Ils en ont parlé ouvertement ces derniers jours. Ce qui illustre de manière claire leur appréhension, c’est que durant la semaine écoulée, la progression des cas testés positifs au Covid-19 a dépassé la barre des 1000 personnes, une première depuis l’apparition de cette pandémie en Algérie qui

a fait plus de 4400 cas et 460 décès.

Cette situation ne sera pas sans créer un déséquilibre dans ce qui a été réalisée jusqu’à présent dans le cadre du combat contre le mortel coronavirus. Parmi les conséquences attendues de cette hausse continue des cas confirmés de coronavirus, c’est que les hôpitaux risquent d’être à nouveau sous pression, comme cela a été le cas à Blida et à Alger au début de la pandémie, où il a fallu réquisitionner de nombreux services et autres qui n’étaient pas prévus d’être des centres Covid.

Le Dr Lyes Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), a fait savoir que «ce qui inquiète le plus, c’est de savoir que les personnes touchées par le coronavirus durant ces derniers jours (notamment depuis le début du ramadan) et qui ne le savent pas vont à leur tour contaminer d’autres, et ces autres vont contaminer d’autres. On risque de se retrouver avec un nombre important de cas positifs dans quelques jours».

En effet, après le constat du non-respect flagrant des citoyens du minimum des règles de prévention contre le coronavirus, par des comportements loin d’être exemplaires faisant fi de la distanciation physique et du port de masque ou de bavette, l’autre constat est que parallèlement à ce «comportement d’indiscipline et d’insouciance», on assistait également à l’augmentation des cas de Covid-19.

L’ouverture de bon nombre de commerces décidée durant le début du ramadan et censée être dans l’intérêt aussi bien des commerçants que des citoyens s’est révélée une décision qui n’a pas été appréciée à sa juste valeur. Pour le président du SNPSP, «les conséquences de la hausse inattendue des cas confirmés qui ne seront visibles que dans quelques jours risquent d’être graves», cela d’autant que l’une des répercussions attendues se fera ressentir au niveau des admissions.

«Tous les contacts qu’il y a eu entre personnes dans les marchés, commerces et autres sans mesures de prévention, durant la semaine dernière, donneront lieu à des cas de coronavirus qui, eux, ne seront visibles que dans une semaine ou deux. Les cas que nous avons recensés durant les premiers jours de ramadan sont surtout des cas qui ont été contaminés avant ramadan. Vers la fin de la semaine et même après, on aura les cas qui ont été contaminés au début de ramadan», selon les explications du Dr Merabet.

Quoiqu’il en soit, le message est clair. Ce qui pose un sérieux problème, c’est que des sujets contaminés peuvent être dans la nature et infecter nombre d’autres personnes. C’est pourquoi, il a fallu procéder à la fermeture des commerces qui avaient été rouverts durant la première semaine de ramadan. Car dans le cas contraire, c’est une bombe à retardement à laquelle on pourrait assister en termes de propagation de la pandémie et aussi en termes de lits disponibles au niveau des hôpitaux. Bref, ce serait un retour en arrière : revivre tout ce qu’on a vécu et essayer de solutionner les mêmes problèmes.

Pourtant, la situation était maitrisée avec une réduction des contaminés, des décès et des malades en réanimation…