Le message était limpide et clair. Après la finale du CHAN-2022 perdue par l’équipe nationale A’ face au Sénégal (0-0/ 4 t.a.b 5), le sélectionneur Madjid Bougherra a souhaité que le joueur local bénéficie d’un réel processus de formation pour pouvoir tirer la quintessence des qualités de footballeur. Hier, la Fédération algérienne de football (FAF) a évoqué ce volet en annonçant une première étape pour l’instauration d’une politique de formation.

Par Mohamed Touileb

Pour l’instant, on est au stade de projet. Le énième que les responsables assurent vouloir concrétiser. C’était après un appel solennel que Madjid Bougherra a lancé. «Nous sommes des sélectionneurs pas des formateurs, le jour où on fera des centres de formation au pays, on sera un vivier pour l’Europe. Il n’y qu’un seul club en Algérie qui fait de la formation je cite le Paradou AC. J’espère que ce CHAN ravivera les consciences», a-t-il déclaré après l’ultime rencontre dans le tournoi continental qu’il a bouclé comme vice-champion avec ses protégés.



Biskri a du pain sur la planche

Pour les avoir eus sous sa coupe pendant de nombreux stages et vécu cette expérience avec eux, l’ancien défenseur et capitaine des «Verts» sait de quoi il parle. Il connaît les qualités, souvent techniques, ainsi que les carences et limites, la plupart du temps tactiques, dont jouissent et souffrent les footballeurs ayant fait leurs classes en Algérie.

En tout cas, la Fédération algérienne de football (FAF), a annoncé hier que la DTN, chapeautée par Mustapha Biskri depuis le 1er décembre écoulé, «s’est réunie en ce début du mois de février avec les représentants des Académies privées d’Alger en vue de répertorier toutes ces structures exerçant au niveau de la capitale et ce dans le but de promouvoir et renforcer la pratique de base».

En outre, l’instance fédérale précise que «cette expérience, qui intéresse les catégories d’âge de 6 à 11 ans aussi bien garçons que filles, sera généralisée au niveau national pour aller vers la création de l’Union des Académies Privées Nationales». Dans la continuité de cette démarche, la FAF informe que «des championnats de Wilaya et nationaux sont en cours de lancement».



Le projet ne doit pas dépendre de X ou Y

Désormais, il reste à voir comment ce projet sera mené avec tous les paramètres versatiles qu’il faudra gérer sur les court, moyen et long termes. On pense notamment à l’instabilité et la vacance que connaît constamment le poste de DTN. Comprenez que le projet doit être celui d’intérêt général et ne doit pas être abandonné au moindre changement à la tête de la DTN.

Le Paradou AC a déjà montré qu’il y avait de la pâte à pétrir et exporter. Les exemples sont concrets avec les Atal, Bensebaïni ainsi que Boudaoui (pour ne citer que ceux-là). D’ailleurs, ce dernier a été cédé contre un chèque conséquent en 2019 puisque l’OGC Nice a dû débourser 4 millions d’euros pour se l’offrir. Il y a du pain sur la planche mais aussi du beurre à se faire. n