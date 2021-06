Champions en titre, les Los Angeles Lakers ont été éliminés dès le premier tour des playoffs vendredi par Phoenix (113-100), lors du sixème match de la série (4-2). Outre les chiffres marquants de cette élimination, elle a aussi pour conséquence un évènement phare de la NBA : c’est la première fois que LeBron James est éliminé dès le premier tour des playoffs.



2007 : LES DEUX FINALISTES SONT OUT

L’autre finaliste de la dernière saison de NBA, à savoir le Heat de Miami, est aussi en vacances. Miami a subi la loi de Milwaukee lors du premier tour des playoffs (4 victoire à 0 pour les Bucks). La dernière fois que les deux finalistes de la saison précédente ont pris la porte lors du premier tour de la phase finale, c’était en 2007. A l’époque, Dallas et (encore) Miami avaient échoué au premier tour. Quelques minutes après l’élimination des Lakers, LeBron James a expliqué cette double sortie des finalistes par une certaine fatigue : « Je pense toujours que depuis le moment où nous sommes entrés dans la bulle jusqu’à maintenant, cela a été épuisant (…) Mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement épuisant (…) Chaque équipe doit y faire face, évidemment. Mais avec Miami et nous qui sommes restés longtemps dans la bulle et qui sommes revenus au pied levé pour cette saison, ça a été fatiguant. » NB : En 2015, Miami, finaliste de la saison précédente, n’a pas passé le premier tour des playoffs… puisque la franchise n’y était même pas qualifiée.



2010 : DERNIÈRE ÉLIMINATION DANS SA CONFÉRENCE POUR LEBRON

La dernière fois que LeBron a été éliminé lors des playoffs par une franchise de sa conférence, c’était en 2010. James, sous la tunique des Cavs, avait été éliminé en demi-finale de la conférence Est par Boston. Par ailleurs, c’est la première fois depuis 2010 qu’une finale NBA se disputera sans LeBron James ni Stephen Curry.



14-1 : LEBRON, PREMIÈRE HISTORIQUE

« Il y a un début à tout » : cette phrase s’applique même aux plus grands. C’est la première fois de son immense carrière que LeBron James est éliminé dès le premier tour des playoffs. Une élimination qui se traduit par une autre stat’ terrible pour le «King» : il vient de subir les plus gros écarts au score en première mi-temps de sa carrière, lors des deux dernières rencontres face aux Suns. 30 points d’écart à la mi-temps du match 5, 29 points d’écart à la mi-temps du match 6.



8 CHANCES SUR 9 : LE CHAMPION SERA UN PETIT NOUVEAU

Parmi les équipes encore en lice dans ces playoffs, seule une (Dallas) a remporté la NBA sur les 37 dernières années (c’était en 2011). Les dix autres franchises, qui se sont partagé les autres titres, sont d’ores et déjà éliminées : Lakers, Raptors, Warriors, Cavs, Spurs, Heat, Celtics, Pistons, Bulls, Rockets.



5 : LE CHAMPION EN TITRE PREND LA PORTE D’ENTRÉE

C’est la cinquième fois dans l’histoire de la NBA que le tenant du titre est éliminé dès le premier tour des playoffs. Les Lakers viennent de s’inscrire dans la triste lignée des Spurs de San Antonio (en 2000 puis 2015), de Miami (2007) et de Dallas (2012). n

