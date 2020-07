La semaine prochaine, 21 franchises – Toronto étant sur place, vont s’envoler en Floride et intégrer la fameuse « bulle » d’Orlando. Plusieurs matchs de préparations auront ensuite lieu, avant de reprendre le cheminement de la saison. Néanmoins, Adam Silver n’a pas oublié les 8 franchises laissées de côté.

Après plusieurs semaines de discussions, une autre « bulle » va voir le jour, mais cette fois-ci du côté de Chicago. Les équipes qui ne seront pas en Floride pourront s’y rendre. Quel est l’objectif ? D’après les premiers retours, les franchises auraient le droit à une sorte de mini training camp, ainsi que des oppositions contre les autres écuries. Un moyen de garder la forme et de se lancer avant le début de l’exercice 2020/21. On y retrouverait ainsi : les Hornets, Bulls, Knicks, Hawks, Pistons, Wolves, Cavaliers et enfin les Warriors.

A noter que, et même si cela est peu probable, les équipes éliminées à Orlando pourraient également intégrer cette bulle. Mais selon Jackie MacMullan d’ESPN, les Dubs ne sont pas très heureux de cette nouvelle. Selon elle, et si la franchise avait été de retour à Orlando, Steph Curry n’aurait même pas joué : On m’a dit unanimement que si les Warriors avaient été de retour, ils n’auraient pas laissé Steph Curry revenir sur les parquets. La raison est qu’ils sont inquiets du fait qu’il n’ait pas disputé assez de rencontres auparavant. Après une blessure au poignet qui l’a écarté plusieurs mois, Curry n’a disputé qu’un match avant la suspension de la ligue. Un retour à Orlando aurait été dangereux pour lui. Une version presque confirmée par Steve Kerr récemment à The Athletic : « Si l’on parle d’un mini camp, et que les autres équipes veulent faire des matchs, nous ne sommes pas intéressés. Je sais que certaines franchises sont plus jeunes et elles souhaitent un peu d’action pour eux. Mais nous sommes à un rythme différent. Nous serions plus intéressés par de l’entraînement. Sauf changement, ni Curry, ni Klay Thompson ne devraient être à cette bulle de Chicago. A vrai dire, on peut même douter du fait que Golden State souhaite s’y rendre. La seconde bulle de la ligue à Chicago est loin de faire l’unanimité. Les Warriors pourraient bien faire l’impasse dessus. »

Articles similaires