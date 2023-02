LeBron James s’est rapproché à 36 unités du record de points de Kareem Abdul-Jabbar lors du revers des Lakers à La Nouvelle-Orléans (131-126), samedi en NBA, Giannis Antetokounmpo guidant Milwaukee vers un 7e succès d’affilée contre Miami (123-115), avec un nouveau gros triple-double.7

Par Nicolas PRATVIEL

Sur le point d’écrire une nouvelle page de sa légende, «LBJ» peut devenir le meilleur marqueur de l’histoire devant «KAJ» (38.387) dès mardi à Los Angeles contre Oklahoma City. Sinon ce sera jeudi face à Milwaukee. En attendant, L.A. a fait une mauvaise opération chez des Pelicans qui font partie de leurs concurrents directs dans la course pour les play-offs et restaient de surcroit sur dix défaites. Les 27 points de James (9 rbds) n’ont pas été suffisants, d’autant que son adresse (10/22) n’était pas proportionnelle à son envie de bien faire. Anthony Davis, auteur de 34 points (14 rbds) face à son ancienne équipe n’y a rien fait non plus, car il n’a pas pesé dans le dernier quart-temps (2 seulement inscrits) remporté par des Louisianais (28-20) pourtant menés de douze unités juste avant la pause. Et voilà les Lakers qui reculent au 13e rang, tandis que les Pelicans, portés par Brandon Ingram (35 pts), se redressent en 10e position, trois places derrière Golden State vainqueur (119-113) de Dallas, qui était privé de Luka Doncic (talon).



Inquiétude pour Curry

Or les Warriors n’espèrent pas une victoire à la Pyrrhus car Stephen Curry (21 pts, 7 passes) n’a pas fini la rencontre, son genou gauche ayant plié sur un choc avec McKinley Wright au troisième quart-temps. Jeudi à Denver, il s’était déjà fait mal au même endroit et si la radio passée dans le vestiaire n’a révélé aucun dommage structurel, il faudra attendre l’IRM (imagerie par résonance magnétique) pour connaître l’état de son ligament. Tout en haut à l’Ouest, Denver a consolidé sa place de leader en battant Atlanta (128-108). Jamal Murray a été prolifique (41 pts à 15/24 aux tirs, 7 passes) et Nikola Jokic y est allé de son triple-double habituel (14 pts, 18 rbds, 10 passes) comme l’indique sa moyenne de la saison. Les Clippers se sont eux hissés à la 4e place, grâce à un succès après prolongation (134-128) qui aurait bien pu leur échapper chez les Knicks (7e à l’Est). Car NY pensait avoir fait le plus dur en prenant trois longueurs d’avance à 18 secondes du terme par Jalen Brunson encore excellent (41 pts à 14/19), après avoir accusé 17 longueurs de retard.



Come-back des Nets

Mais Nicolas Batum, si précieux dans son travail de l’ombre (10 pts, 3 passes, 2 rbds, 2 contres), est apparu dans la lumière en égalisant au buzzer d’une banderille primée. L’«overtime» a souri à son équipe, guidée par Kawhi Leonard (35 pts, 4 interceptions) et Paul George (30 pts). Phoenix (5e), pour sa part, a confirmé à Détroit (116-100) sa belle victoire à Boston la veille, en s’appuyant sur DeAndre Ayton (31 pts, 16 rbds). A l’Est, les Bucks ont fait la différence dans le dernier quart-temps face au Heat, Antetokounmpo sortant les muscles avec deux dunks dans la dernière minute, pour repousser les ultimes assauts adverses. Le «Greek Freak» (monstre grec) a fini avec 35 points, 15 rebonds et 11 passes, son troisième triple-double de la saison. Sur la série de sept victoires en cours de son équipe, il tourne à 39,4 points et 14,7 rebonds de moyenne. Milwaukee (2e) se rapproche à une victoire du leader Boston. Miami, où Jimmy Butler (32 pts) n’a pas démérité, demeure 6e. Enfin, les Nets (4e) pourtant privés de Kevin Durant (genou) et Kyrie Irving, qui vient de demander à ses dirigeants d’être transféré avant la fin du mercato prévu jeudi, ont réussi à renverser les Wizards après avoir pourtant compté 23 unités de retard en première période. Un succès (125-123) obtenu notamment grâce au remplaçant Cam Thomas, auteur de 44 points. n