Le 3e corps sans vie d’un des trois marins portés disparus, suite au naufrage d’un sardinier survenu dimanche au niveau de la plage des Sablettes (Baie d’Alger), été repêché, jeudi, une heure seulement après que le 2e corps sans vie eut été repêché au niveau du même site, au large de la plage Sirène II relevant de la commune de Bordj El Kiffan, a indiqué à l’APS, le chargé de la communication à la Direction générale de la Protection civile (PC) de la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. L’opération de « repêchage du 3e corps sans vie du marin porté disparu s’est déroulée jeudi aux alentours de 17h05, au niveau de la plage Sirène II dans la commune de Bordj El Kiffan, à l’est d’Alger, une heure seulement après que le 2e corps sans vie d’un marin porté disparu eut été retrouvé », a précisé le même responsable qui ajoute que la dépouille a été transférée vers la morgue du cimetière d’El-Alia. Pour rappel , le 1e corps sans vie d’un des trois marins disparus, avait été repêché, lundi dernier, au niveau de la plage +Mazala+ relevant de la commune de Mohammadia. Un navire a coulé hier, dimanche, au niveau de la Baie d’Alger (les Sablettes), où 6 marins de l’équipage du navire (âgés entre 27 et 40 ans), dont le propriétaire, ont été secourus par les éléments de la Protection civile et des Gardes-côtes. Une opération de recherche et de sauvetage de trois (03) marins portés disparus suite au chavirement de leur embarcation au niveau de la baie d’Alger, avait été déclenchée, le jour même, par une unité des Garde-côtes, avait indiqué le ministère de la Défense nationale.

