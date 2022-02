Son potentiel ne souffrait d’aucun doute. Et elle vient de le confirmer. Imane Khelif a été médaillée d’or lors de la Nations Cup 2022 qui s’est déroulée à Sombor (Serbie) du 25 au 30 janvier dernier. L’Algérienne a offert le premier sacre du genre pour la boxe féminine Dz.

Par Mohamed Touileb

Elle restait sur une petite désillusion lors des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo qui se sont déroulés l’été dernier au Japon. Imane Khelif s’était inclinée en quart de finale dans la catégorie des -60 kg face à l’Irlandaise Harrington Kellie Anne terminant 5e de la compétition.



« Je suis fière de cette médaille »

Quelques mois après, la voilà qui passe un nouveau cap à l’occasion de la Nations Cup 2022 sur les terres serbes. La compétition a vu la participation de nombreuses boxeuses de niveau international représentant 18 différentes nations. « La compétition était relevée. Il y avait d’excellentes boxeuses en face. Je suis très fière de cette médaille que l’Algérie attendait depuis longtemps. Après avoir atteint la finale, je ne pouvais pas me contenter de la médaille d’argent. Même si les arbitres ont été un peu sévères, j’ai pu l’emporter.

C’est le plus important. Voir le drapeau de l’Algérie à côté d’une nation de boxe comme la Russie ne peut que me satisfaire », nous a déclaré la pugiliste de 22 ans.

Par ailleurs, on peut rappeler que lors d’une interview qu’elle nous avait accordée avant les Olympiades japonaises, la native de Tiaret nous avait révélé qu’elle comptait devenir championne du monde le plus vite possible. Avec cette distinction, elle confirme son ambition et se donne une impulsion psychologique importante pour aller conquérir le titre mondial suprême.



Cap sur les Mondiaux et les JM-2022

Khelif a un truc en plus. Ainsi, elle était la seule parmi les trois algériennes engagées dans cette compétition à avoir accroché la finale. En effet, on peut noter que Roumaïssa Boualem (51 kg) s’est contenté d’une belle médaille de bronze en atteignant la demi-finale. Pour sa part, Mélina Aïnaoui (-52 kg) s’est arrêtée en quart de finale. En décrochant le vermeil dimanche dernier chez -63kg, Khelif a confirmé que sa stratégie de passer une catégorie au-dessus (elle évoluait chez les -60 kg) était la bonne. « Pour avoir plus de chances de gagner la médaille d’or, j’ai décidé de boxer dans cette catégorie », nous a-t-elle expliqué. Somme toute, remporter un titre mondial ne pourra qu’augmenter la confiance avant de partir à l’assaut du Championnat du Monde en mai prochain.

« Désormais, je suis focalisée sur les deux prochaines compétitions dans le calendrier. Tout d’abord, il y a les Mondiaux de boxe dans trois mois puis les Jeux Méditerranéens 2022 d’Oran inscrits récemment au programme de l’AIBA », se projette Khelif qui compte bien rester chez les -63 kg pour l’instant et re-basculer chez les -60kg pour les JO de Paris 2024. C’est, en tout cas, la stratégie pour laquelle elle a opté.