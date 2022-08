Jaouad Syoud a, encore une fois, brillé. Le nageur a décroché un total inédit de 11 médailles (7 or et 4 argent) lors des Championnats d’Afrique de natation 2022 à Tunis (Tunisie). Cependant, en marge de cette grosse performance, Halim Syoud, père de l’athlète, avait dénoncé ce qui ressemble à un complot à l’égard de son fils. Son absence de la liste de départ (préliminaire donc pas définitive) du relais 4X100 nage libre mixte a motivé cette démarche. Finalement, Jaouad a nagé et a pris l’argent avec ses compatriotes. Ce genre de faux problèmes pourrait être nocif à Jaouad sur qui la Fédération algérienne de natation (FAN) mise beaucoup et concrètement comme nous l’assure son président Mohamed Hakim Boughadou.

Par Mohamed Touileb

Tout a commencé dans la matinée du 23 août dernier. « Pour le relais du 4X100 mètres de nage libre mixte, il y a toujours un intermédiaire entre nous et les entraîneurs pour proposer Jaouad et savoir dans quelle position il va nager et quelle spécialité. Mardi, à la fin de la séance matinale, on s’est renseigné sur le relais 4X100 nage libre. L’entraîneur national nous dit qu’on n’a pas encore fait la composition du relais. J’ai dit ‘’ce n’est pas grave. Donnez-nous dans quelle position partira Jaouad». J’ai vu qu’il était un peu réticent », a raconté Halim Syoud à La Gazette du Fennec.



Quiproquo du relais : Le père condamne, Boughadou précise

Il enchaîne : « Par la suite, je suis parti dans la salle où l’on dépose les engagements. Je demande «est-ce que l’Algérie a déjà fait les engagements ?» et on me dit que oui. Je demande «ça fait combien de temps ?» et on me répond que ça fait plus d’une heure. Je demande alors à voir le document et je constate que Jaouad n’a pas été engagé ». Dès lors, Halim Syoud a conclu que les décideurs de la FAN, présents sur place, ne comptaient pas aligner le meilleur nageur Dz dans ce relais. Ils étaient, selon sa lecture de la situation, plus dans une logique de partager le gâteau (primes des médailles) entre les nageurs. Et ce au détriment du critère principal dans ces compétitions internationales qu’est la performance. Pour sa part, Boughadou a son explication pour cet épisode : « C’est une liste préliminaire. C’était juste pour confirmer l’engagement de l’Algérie. On pouvait changer les engagés à 30 minutes de la course. Il n’était pas concevable de se passer de notre meilleur nageur dans un relais », argue le patron de la natation Dz.

La question :



Qui a tort ? Qui a raison ?

Est-ce que certains de la famille natatoire veulent saboter Syoud ? D’après le père, la réponse est affirmative. Sinon, pourquoi avoir envisagé de ne pas le mettre sur le départ de relais. Toutefois, du côté de l’instance fédérale, Boughadou a assuré que le natif de Constantine « est le seul athlète à avoir reçu plus de 50% de sa prime de préparation. Pour le reste, il a un chèque de garantie. Aussi, il a eu tous ses smic de l’année dernière (2021) qu’il a reçus de la part du MJS ainsi que les primes de résultats. Quant aux primes de médailles, il a tout touché avant les Jeux Méditerranéens 2022 à Oran ».

Quant à l’affaire de primes de records d’Algérie qu’il a battus et qu’il n’a pas encore perçues, Boughadou précise qu’« il faut savoir qu’à mon arrivée à la tête de la FAN, l’article sur les primes n’était plus de vigueur. Le Bureau fédéral a voté pour le dégeler. Depuis, on a eu plus de 100 records qui ont été battus. C’est pour dire que cette décision a poussé les athlètes à se surpasser ». Pour information, signer une nouvelle marque chronométrique c’est 50.000 dinars de récompense. Sachant qu’il détient une quarantaine de records à son nom, la FAN doit quelques 2 millions de dinars au triple médaillé au JM-2022 d’Oran.

Par ailleurs, Boughadou a insisté sur le fait que « Jaouad reste un grand champion mais il faut le préserver de tous ces problèmes-là. A l’avenir il fera très mal à condition que son père se remette en question » non sans assurer que « la FAN payera l’athlète au dernier sou ». Tout cela semble remédiable. Maintenant, les deux parties devront faire en sorte d’éviter que Jaouad Syoud soit tiraillé dans un faux-conflit qui a forcément des solutions immédiates. Comme nous l’a indiqué Boughadou : « Jaouad a le potentiel pour courir une finale olympique au minimum. J’ai peur qu’il craque à un moment à cause de ces agissements ». Si on croise les doigts pour que la première partie de cette déclaration se réalise, on ne souhaite pas que le scénario du craquage se produise. n