Le nageur australien Zac Stubblety-Cook a réalisé mardi la deuxième meilleure performance de tous les temps sur 200 m brasse lors des qualifications olympiques de son pays, échouant à quelques centièmes du record du monde. Stubblety-Cook, 22 ans, a remporté la course en 2 min 06 sec 28/100e, validant au passage son billet pour ses premiers Jeux. Il a manqué de peu le record du monde détenu depuis 2019 par le Russe Anton Chupkov en 2 min 06 sec 12/100e. «Je suis en extase», a-t-il réagi. «Ça va être super de concourir contre quelqu’un comme Chupkov aux Jeux olympiques parce que nos nages sont assez similaires.» Outre Stubblety-Cook, seuls Chupkov et le Japonais Shoma Sato sont descendus sous les 2 min 07 sec cette année. Les trois nageurs seront les favoris de la course à Tokyo aux côtés du champion olympique en titre, le Kazakhstanais Dmitriy Balandin. Sur 100 m nage libre, Kyle Chalmers, qui avait créé la surprise en décrochant l’or olympique à Rio à seulement 18 ans, défendra bien son titre à Tokyo, où son duel avec la superstar américaine Caeleb Dressel sera très attendu. Chalmers avait éclipsé Dressel à Rio mais l’Américain l’avait devancé pour le titre mondial en 2019.

