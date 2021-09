La ville d’Oran abritera la prochaine Assemblée générale élective (AGE) de la Confédération méditerranéenne de natation (Comen), en marge des Jeux méditerranéens (JM) de 2022, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAN). «Les membres de la Confédération méditerranéenne de natation ont convenu de tenir la prochaine AGE à Oran, en marge des JM-2022. La décision a été prise lors de l’Assemblée générale de l’instance, tenue dans la capitale hongroise, Budapest», a indiqué la FAN sur sa page Facebook. Le président de la Fédération algérienne de natation, Abdelhakim Boughadou et le secrétaire général de l’instance, Kheïreddine Djaffar Benzerrouk ont assisté aux travaux de cette AG ordinaire de la Confédération méditerranéenne, pendant laquelle ils ont exposé la volonté de l’Algérie d’organiser certains évènements inscrits au programme de la saison 2022-2023. Outre les compétitions de natation en bassin et le water-polo, la FAN s’est montrée intéressée par l’organisation d’autres évènements en eau libre. Parmi les autres décisions qui ont été prises à Budapest, l’alignement des catégories d’âge de la Confédération méditerranéenne avec celles de la Ligue européenne des nageurs, ainsi que la fixation des dates et lieux des prochains évènements sportifs en natation. n

Articles similaires