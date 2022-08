Le nageur algérien Jaouad Syoud a décroché une troisième médaille aux Jeux de la Solidarité Islamique, qui se déroulent à Konya (Turquie), en se hissant hier à la deuxième place de la finale du 200m papillon avec un chrono de (2:00.65). C’est la troisième médaille de Syoud dans cette compétition, après celles en or décrochées sur 200m 4 nages et 400m 4 nages. Cette journée a été également marquée par la moisson de deux médailles (1 argent, 1 bronze) au judo. La médaille d’argent a été l’œuvre de Sonia Asselah (+78 kg), alors que celle en bronze a été obtenue par Kaouthar Ouallal (-78 kg). Avec ces trois nouvelles médailles, la moisson algérienne s’élève désormais à 25 breloques (7 or, 9 argent, et 9 bronze).

