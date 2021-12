Décidément, l’Europe ne prend plus de pincettes au moment d’évoquer la CAN 2021. Après les propos ambigus de Jürgen Klopp et la lettre de l’ECA visant à faire pression pour annuler la compétition, voilà que l’entraîneur de Naples, Luciano Spalletti, y est lui aussi allé de sa sortie polémique au moment d’évoquer la grande fête du football africain.

«Il y a ce monstre invisible qu’est la Coupe d’Afrique des Nations qui te prends des joueurs du vestiaire sans qu’on sache quand on les retrouvera et ce qu’on devra faire», a ainsi déploré le technicien transalpin en conférence de presse. «Nous avons quatre joueurs concernés et nous sommes l’équipe de haut de tableau la plus impactée.»

Même si on conçoit tout à fait que l’idée de perdre le Sénégalais Kalidou Koulibaly, l’Algérien Adam Ounas, le Nigérian Victor Osimhen et le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa pendant plusieurs semaines n’enchante guère l’Italien, celui-ci aurait tout de même été plus inspiré de peser ses mots dans un contexte déjà tendu…

FIFA : les supporters favorables à une Coupe du monde tous les deux ans

Dans une enquête publiée par la FIFA, un sondage impliquant plus de 100.000 participants de 140 pays affirme que près de 64% des amateurs de football seraient favorables à une Coupe du monde masculine et féminine tous les deux ans, au lieu du délai de quatre années existant depuis le début de la compétition en 1930.

Néanmoins, l’approbation de ce raccourcissement est majoritaire dans tous les continents sauf en Europe (48%). De plus, seulement 33% des supporters questionnés y sont favorables, contre 42% de contre. Tout comme en Allemagne (27% pour, 50% contre) et plus prononcé en Angleterre (15% pour, 53% contre).

Articles similaires