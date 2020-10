Éléments déterminants du jeu de Naples, Eljif Elmas et Piotr Zielinski ont enfin été testés négatifs au Covid-19, trois semaines après avoir été infectés. Un retour de taille. À la veille de son déplacement à Benevento (15 heures aujourd’hui), Naples a annoncé sur son compte Twitter la négativité d’Eljif Elmas et Piotr Zielinski au Covid-19. Une nouvelle attendue avec impatience : les deux milieux de terrain étaient absents depuis le 2 octobre (pour Zielinski) et le 3 octobre (pour Elmas), soit trois semaines.

En leur absence, le Napoli s’est incliné à domicile, ce jeudi, contre l’AZ Alkmaar (0-1) en Ligue Europa. Les Néerlandais étaient pourtant privés de treize joueurs à cause… du Covid-19. L’entraîneur napolitain, Gennaro Gattuso, avait d’ailleurs confié qu’il «manquait quelque chose» à son équipe sans Elmas et Zielinski.

