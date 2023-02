L’Afrique du Sud a salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de baptiser le stade de Baraki (Alger), du nom du défunt leader Nelson Mandela, ce qui traduit «la profondeur et la solidité des relations historiques entre les deux pays et peuples frères».

L’annonce a été faite par la ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République d’Afrique du Sud, Naledi Pandor, lors de la conférence de presse conjointe tenue avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, au terme des concertations politiques entre les deux pays.

Gratitude exprimée

La ministre sud-africaine a exprimé «la gratitude» de son pays pour cet hommage qui traduit «la profondeur et la solidité des relations historiques entre les deux pays et peuples frères et leur lutte commune contre le colonialisme et l’hégémonie étrangère».

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait déclaré à la presse à l’issue de la cérémonie d’inauguration du stade le 12 janvier dernier : «nous ne trouverons pas de meilleur symbole que Nelson Mandela pour représenter l’Algérie, l’Afrique du Sud et le continent africain». Le président de la République a rappelé le combat mené par le leader Nelson Mandela et sa relation historique avec l’Algérie où, a-t-il dit, il a été formé, avec ses compagnons, par les moudjahidine de l’Armée de libération nationale (ALN) en 1961, pour préparer la révolution en Afrique du Sud et renverser le régime de l’apartheid.

Le terrible coup de gueule de Liverpool contre l’UEFA

Alors qu’un rapport indépendant sur la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool a été publié par l’UEFA, les Reds ont rapidement répondu à celui-ci publiquement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club anglais n’a pas apprécié la démarche de l’UEFA. Dans un communiqué officiel, le perdant de la dernière finale de C1 s’est étonné de prendre connaissance de ce rapport dans la presse, sans l’avoir préalablement reçu.

« Il est extrêmement décevant qu’un rapport d’une telle importance pour la vie et la sécurité future des supporters de football, soit divulgué et publié de cette manière », peut-on lire sur le site officiel de Liverpool. « Cela fait plus de huit mois de travail par le panel indépendant et il est juste et approprié de publier le contenu du rapport à nos partisans de manière appropriée. Nous attendrons de recevoir une copie du rapport et de le digérer soigneusement avant de faire d’autres commentaires. » Le message est clair !

Articles similaires