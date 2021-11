Najla Bouden, Cheffe du Gouvernement tunisien, entame ce jeudi 25 novembre 2021, une visite officielle en Algérie.



Reçue à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre, Ministre des Finances, Monsieur Aïmene Benabderrahmane et le Ministre des Affaires

étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Mme Bouden inscrit sa visite à Alger dans le cadre de la réaffirmation de la qualité des relations bilatérales liant les deux pays frères et la volonté commune de l’Algérie et de la Tunisie de consolider et diversifier la coopération ainsi que la préparation des échéances de coopération bilatérale.

Cette visite sera également l’occasion de préparer les travaux de la prochaine réunion haute commission mixte algéro-tunisienne.

C’est aussi l’occasion pour la mise en place des commissions sectorielles mixtes.

Il s’agit de sa première visite de travail bilatérale effectuée par Mme Bouden, selon le communiqué de la présidence du Gouvernement tunisien. Elle permettrait, notamment, d’approfondir la concertation, d’échanger sur les moyens d’appuyer la coopération bilatérale entre les deux pays voisins, et d’élever les relations tuniso-algériennes au niveau d’un partenariat stratégique, solide et durable.