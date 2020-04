Le directeur central de la communication et des relations publiques de l’Entreprise nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal), Djamel Cherdoud, a affirmé, jeudi à Alger, que l’activité de commercialisation de l’entreprise a reculé de 50% depuis la deuxième quinzaine de mars dernier en raison de la propagation du nouveau Coronavirus. Un recul, notamment « en matière de transport aérien (approvisionnement de la flotte aérienne en kérosène) en ce sens que l’approvisionnement a baissé de 99% alors que la baisse en matière d’approvisionnement de la flotte maritime oscille entre 70 et 75% », a-t-il déclaré sur les ondes de la Radio nationale. Gjamel Cherdoud a souligné, dans ce contexte, que la consommation du carburant a nettement reculé en raison de la diminution du trafic et de la circulation dans le pays, relevant que le stock de carburant a atteint 75%, alors que celui du gaz propane et butane a atteint 90%. Soulignant que les allégations sur une pénurie des carburants ne sont que « pures rumeurs« , il a assuré que les stations-service resteront ouvertes 24h/24 sur tout le territoire national et que la pandémie du nouveau Coronavirus n’a pas affecté les opérations de distribution, y compris à Blida, en confinement total. Appelant les citoyens à ne pas se ruer sur les stations-service pour éviter l’infection par le Coronavirus après avoir constaté des files d’attente suite aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, il a assuré que « Naftal fonctionne actuellement de manière flexible pour fournir les produits pétroliers et dispose d’un plan de distribution ajustable chaque fois que nécessaire« . Concernant la wilaya de Blida, Cherdoud a fait état de sept stations en activité au niveau de cette wilaya après leur réouverture. S’agissant des bonbonnes de gaz pour lesquelles une forte demande a été enregistrée, il a déclaré « nous travaillerons pour les faire parvenir aux citoyens à domicile à 200 DA l’unité afin d’éviter la spéculation et les files d’attente. »

