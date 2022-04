La société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers “Naftal” et la Banque extérieure d’Algérie (BEA) ont signé, jeudi à Alger, une convention portant sur la mise à disposition par la banque publique de terminaux de paiement électronique (TPE) au niveau des points de vente de Naftal.

Cette convention, signée entre le PDG de Naftal, Mourad Menouar, et le Directeur général de la BEA, Lazhar Latrache, vise à la mise à disposition, à terme, de 2.350 TPE au niveau des stations-service, centres de conversion, centres lubrifiants et pneumatiques, ports, showrooms ainsi que des points de ventes agréés et des revendeurs.

Selon M. Menouar, suite aux négociations entre les représentants des deux entités, un accord en commun a été conclu concernant la tarification à adopter pour l’acceptation des cartes interbancaires (CIB) et des cartes Edahabia au niveau des points de vente de Naftal.

Cette tarification, a-t-il dit, prend en considération les contraintes soulevées par Naftal, en relation avec les prix des produits administrés qui entravaient l’aboutissement de ce projet.

De plus, Naftal ambitionne de nouer des partenariats avec les professionnels spécialisés dans les solutions de paiement mobile et pour l’élargissement du système de paiement électronique aux points de vente en devises relevant des activités d’aviation et marine. Pour sa part, le Directeur général de la BEA, a assuré que la Banque accordera des conditions préférentielles à Naftal ainsi qu’à d’autres entreprises nationales dans le but de généraliser le paiement électronique. M. Latrache a également annoncé le début de l’opération de mise à disposition des TPE au niveau des points de vente Naftal à partir du mois de mai prochain.

“Concernant la commission que perçoit la BEA, celle-ci sera dérisoire. Le but premier reste le développement de ce type de paiement à travers le pays”, a-t-il souligné.

A noter que Naftal et la BEA ont auparavant lancé une opération pilote pour l’installation de TPE interbancaires au niveau de trois stations-service, à savoir, celles de Sidi El Kebir (wilaya de Blida) et de Tamezguida Nord (wilaya de Medea) ainsi que la station-service El Yasmine (W. Blida).

L’évaluation de cette opération a permis de vérifier la sécurité des transactions, la réduction de la circulation du cash et la remontée des transactions en temps réel.