La ministre libyenne des Affaires étrangères, Nadjla Al-Mangouche a affirmé que plusieurs décisions relatives à la sécurité arabe ont fait l’objet de consultations, samedi et dimanche lors des travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes, avec un consensus autour de l’importance de la tenue des élections en Libye, qui soient à la hauteur des aspirations du peuple libyen. «Plusieurs décisions relatives à la sécurité arabe ont fait l’objet de consultations samedi et dimanche et nous avons convenu de la nécessité d’organiser des élections qui soient à la hauteur des aspirations du peuple libyen, à même de mettre fin aux périodes de transition et consacrer la stabilité politique», a fait savoir Mme Al-Mangouche, en marge des travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes, préparatoire au 31e sommet arabe prévu les 1er et 2 novembre à Alger. Les travaux ont porté également sur des questions inhérentes à nombre de pays à l’image du Yémen, de la Syrie, du Djibouti, de la Somalie et de la Palestine, qui est la «cause centrale» de l’action arabe, a précisé la ministre libyenne, soulignant que des «décisions équilibrées en faveur des intérêts des peuples arabes ont été prises». La cheffe de la diplomatie libyenne a mis en avant «la sagesse et la souplesse des dirigeants algériens qui ont toujours su résoudre les divergences et parvenir à un terrain d’entente», ajoutant que «l’Algérie est capable de rassembler les rangs arabes».

