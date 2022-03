Entretien réalisé par Sihem Bounabi

Reporters : L’Algérie célèbre comme tous les pays du monde le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Quel bilan faites-vous et où en est-on en matière de lutte contre la violence faite aux femmes ?

Nadia Aït-Zaï : Tout d’abord, je tiens à souligner que, sincèrement, ce 8 mars qui arrive est une déception, j’aurais aimé que ce soit un 8 mars de bilan de ce qui a été fait, parce qu’il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On peut noter une législation égalitaire, mais on déplore des inégalités sur le terrain et des discriminations qu’il faut pointer du doigt pour mettre en place des corrections.

Quelles sont ces inégalités et ces discriminations ?

S’il faut reconnaître qu’en matière d’éducation et de scolarité, les choses sont équilibrées, les femmes sont présentes à presque 50%, des inégalités existent toujours pour l’accès à l’emploi. Le taux de femmes qui travaille sur l’ensemble de la population est de seulement 18%, soit 2,5 millions de femmes sur 12 millions de population active, c’est très peu. La question qui se pose est pourquoi les étudiantes, qui sont plus nombreuses à l’université, ne trouvent pas de travail une fois diplômées. Ce n’est pas normal ! Il faut que les autorités publiques réfléchissent à l’engagement de toutes les politiques que nous avons eues en Algérie et qui ont affirmé que la femme avait le droit de participer à l’activité économique de l’Algérie d’autant plus que cela est inscrit dans la Constitution et il faudrait que les politiques publiques suivent.

Pourtant, la place de la femme dans l’économie nationale n’est plus à démontrer…

En effet, l’aspect économique est très important pour que la femme puisse être autonome financièrement et indépendante économiquement. C’est un aspect qui contribuerait à lutter contre la violence faite aux femmes, car une femme autonome appréhenderait mieux la vie qui lui est offerte en Algérie.

Souvent, la plupart des femmes quel que soit leur statut, c’est-à-dire mariée, divorcée ou célibataire, sont souvent sous la dépendance économique d’un tuteur autoritaire avec les risques que cela mène à différentes formes de violence. Mais si elles travaillent et qu’elles sont indépendantes économiquement, elles peuvent s’affirmer et s’imposer.



Justement, concernant la violence faite aux femmes, est-ce que le dispositif juridico-légal actuel est suffisant pour lutter contre ?

En matière de violence, il y a le code pénal de 2015, qui a incriminé les quatre types de violence, en l’occurrence, les violences conjugales, le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel, étendu au collègue et pas seulement au supérieur hiérarchique, la violence économique, dont notamment la dépossession des biens de l’épouse.

Ainsi dans les faits, le code pénal s’applique lorsque la femme dépose plainte. Je tiens à souligner que même la clause de pardon a causé problème, d’abord, il est clair qu’elle ne s’applique pas en cas de crime et délit, mais juste pour les violences légères. Même dans ce cas, le juge essaie de voir, en l’interrogeant, si la femme qui pardonne n’est pas sous contrainte de la famille qui l’a obligée à pardonner. Les lois existent, mais si on veut avoir une bonne application de la loi, il faut que l’on ait accès aux statistiques des dossiers jugés par les tribunaux, hormis les chiffres des dépôts de plainte que nous donnent la police et la gendarmerie. Car après le dépôt de plainte, la femme peut se perdre dans le parcours de la justice et ne pas aller plus loin.



Pensez-vous que ce cadre juridique peut être dissuasif ?

Il faut d’abord prendre conscience que ce sont certains membres de la société qui génèrent cette violence faite aux femmes. Et pour que la société soit prête à lutter contre la violence, il faut que cela passe par l’éducation et les programmes scolaires. Il faut aussi que cela passe par des programmes que le ministère de la Solidarité doit mettre en place en direction de cette population pour ne pas violenter les femmes. Il fut un temps où il y avait des campagnes de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Mais depuis trois années, on ne les voit plus. Je tiens à saluer à ce propos le travail des associations qui font un travail d’écoute et de sensibilisation. Mais, pour réellement lutter contre cette violence, c’est un travail à grande échelle qui doit être mené et le plus important à faire est la mise en place d’une véritable politique publique. C’est aussi des actions que doit mener le ministère chargé de ce dossier pour que les choses avancent sérieusement dans la société. Il est aussi important de citer le travail de sensibilisation que mènent la police et la gendarmerie, mais je tiens à répéter qu’il faut revenir à un plan de sensibilisation nationale contre la violence faite aux femmes.



Comment voyez-vous l’évolution de la violence faite aux femmes ces dernières années en Algérie ?

Elle est en train de s’exprimer à l’extrême, notamment à travers des féminicides, qui sont très violents. Ce n’est plus une violence qui s’exprime par de coups et blessures telle que l’on connaissait. Mais là on assiste à une violence qui atteint son paroxysme et qui est cruelle. La femme est dépecée, égorgée devant ses enfants. Des actes de violence extrême qui sont d’une haine terrible envers la femme. Ces hommes ont perdu leur contrôle, mais aussi leur contrôle sur la femme, ce qui les gêne en vérité. Là aussi, il y a un énorme travail à faire. C’est un travail de sensibilisation et de communication, mais qui doit aussi passer par des sanctions sévères pour donner l’exemple.

Comme il a été décidé de donner trois ans à un voleur de portable, il faut aussi condamner aux plus hautes sanctions les agresseurs de femmes, peut-être qu’ils y réfléchiraient par deux fois avant d’aller vers ses actes. Il s’agit aussi de souligner que quelles que soient les causes évoquées, cette violence ne doit pas exister. Il est important de reconnaître à la victime son statut de victime. La victime est une victime et on ne doit pas la diminuer par rapport à l’attitude de l’agresseur qui, lui, est vivant et la victime est morte. C’est malheureux que certains disent encore que c’est à cause d’elles (les victimes) et trouvent des excuses à l’agresseur. On est dans une situation de crime où un homicide et un féminicide ont été commis, il y a celui qui a commis ce crime et la victime de ce crime. Quelle que soit la cause, la loi doit s’appliquer ! Quand par exemple un homme divorcé sort de prison et tue sa femme devant ses propres enfants, il n’y a aucune cause à chercher ni de circonstances atténuantes qui peuvent justifier ce meurtre !



Peut-on craindre que cette violence perdure à l’avenir ?

Cela va certainement s’accentuer comme dans le reste des pays du monde. Mais à la différence de l’Algérie, la plupart des autres pays ont mis des moyens de protection. En Algérie, il y a l’article 40 qui dit que la femme est protégée dans les trois espaces, qu’il soit public, privé ou professionnel, soit protégées en étant accueillies dans des centres, tout en bénéficiant d’une aide juridictionnelle, mais cela ne suffit pas. Il est important de multiplier les centres d’accueil pour ces femmes en détresse et surtout les centres d’accueil d’urgences. Parce que c’est souvent dans l’urgence que les femmes ont besoin d’être prises en charge. Et ensuite, les accompagner en les orientant vers d’autres centres d’accueil pour qu’elles puissent être réinsérées. Il nous manque également les moyens de protection juridique à l’instar des ordonnances d’éloignement qu’il faut absolument mettre en place pour protéger les femmes contre leurs agresseurs qui sont souvent des proches.

