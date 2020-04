Nadhir Laggoune, membre de Care et expert en gestion d’entreprise, revient sur les mesures de sauvegarde des entreprises et du pouvoir d’achat des salariés annoncées par le gouvernement. Contacté par Reporters, il pose en ce sens le problème des salariés du secteur privé, des journaliers, des artisans, des employés des commerces guère touchés par les décisions de l’exécutif. D’emblée, Nadhir Laggoune observe que l’exposé des motifs de la décision de réouverture des commerces n’est pas énoncé. Il ajoute, d’une part, que le maintien d’un confinement adapté aux différentes catégories de la population avait certes un objectif prioritaire de préservation de la santé des personnes face à la pandémie Covid-19. D’autre part, le gouvernement a pris la mesure de mise en congé de 50% du personnel de la Fonction publique et des entreprises publiques et de les payer avec l’argent des contribuables, mais n’a pas prévu de prendre en charge les salariés du secteur privé, les journaliers, les employés des petits commerces, les artisans. Ces derniers peuvent se retrouver sans ressources durant cette période de confinement. Le revers de la médaille, c’est qu’un pilier important manque dans le plan gouvernemental concernant les entreprises impactées par le Covid-19. La décision gouvernementale de prendre en charge les fonctionnaires et les salariés des entreprises publiques pendant la période de confinement ne s’étend pas aux salariés du secteur privé. Cette décision touche ainsi au principe d’égalité de traitement devant l’impôt garantie par l’article 78 de la Constitution algérienne. L’expert a argué que les contribuables du secteur privé, employeurs et employés paient en partie les congés du secteur public. Pourquoi seraient-ils exclus de l’aide dégagée sur le budget de l’Etat ? «Ce n’est pas normal et c’est injuste», affirme-t-il.

Pour combler cette lacune dans le dispositif gouvernemental de sauvegarde des entreprises impactées par les effets du Covid-19, le Centre de réflexion Care a proposé à l’exécutif un revenu minimum Covid-19 pour les salariés du secteur privé ainsi que pour ceux de l’informel pris en charge par le budget de l’Etat. L’expert explique que c’est toute une chaîne qui est touchée, les salariés, en particulier, journaliers, des petits commerces, artisans, de l’informel et du secteur privé, qui se retrouvent sans ressources ou voient une grande partie de leurs revenus s’évaporer en raison du confinement. C’est la demande qui s’en ressent et si la demande faiblit, ce sont les entreprises qui seront au premier chef impactées par cette baisse de la consommation.

Sur près de 200 entreprises, 66% prévoient une baisse supérieure à 50% de leur chiffre d’affaires en 2020

En ce sens, Nadhir Laggoune a souligné que dans un sondage effectué par Care sur près de 200 entreprises, 66% des entreprises prévoient une baisse supérieure ou égale à 50% de leur chiffre d’affaires en 2020. Car le premier semestre a été très mauvais avec une baisse de la demande en janvier-février, aggravée en mars-avril par le confinement quasi total. L’expert avertit que si les entreprises redémarrent en juin prochain, ce ne sera pas à 100%. Il faudra néanmoins payer les employés ainsi que les autres charges durant les mois de juin-juillet-août alors que les recettes ne seront pas là pour couvrir ces charges, d’où un appel au soutien de l’Etat. «Plus vite le gouvernement alloue un package aux entreprises impactées, plus vite l’économie repartira et plus vite l’économie nationale pourra rattraper le retard accusé durant la période de confinement. On est conscient que l’Etat doit avant tout préserver la santé des citoyens, mais il faut également préserver les entreprises pour que l’économie nationale puisse redémarrer avec le dé-confinement et qu’on ne se retrouve pas avec des entreprises affaiblies ou en faillite. L’Etat doit, ajoute-t-il, soutenir les entreprises pendant la période de dé-confinement en garantissant des financements à des taux préférentiels et encourager les banques à assouplir les conditions d’attribution des crédits d’exploitation aux entreprises impactées afin de leur permettre de fonctionner pendant la période de redémarrage et jusqu’à ce que les recettes rentrent dans les caisses des entreprises. Cette période pouvant durer plusieurs mois, nous demandons un report de charges fiscales et parafiscales sur une période d’au minimum six mois.

Enfin, l’expert appelle au traitement de l’informel en urgence et à l’élargissement de l’assiette fiscale. «Les entreprises de l’informel sont des entreprises souterraines qui travaillent illégalement et qui polluent l’environnement des affaires par une concurrence déloyale vis-à-vis de celles qui exercent dans le secteur formel. Il ne faudra pas que pour une activité donnée le coût de rester dans l’informel soit plus attractif que celui de formaliser. Les entreprises dans le secteur formel paient trop d’impôts à chaque fois que l’Etat a besoin d’argent, alors que celles de l’informel ne paient rien et n’encourent pas de risques de sanctions importantes. D’autres pays ont mis en place des mécanismes pour réduire et intégrer l’informel dans le circuit formel. Il nous faut les adapter avant de les appliquer en Algérie.» <

Articles similaires