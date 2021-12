La présidente de l’Association algérienne d’aide aux enfants cancéreux, le Pr Nabila Bouterfas, a souligné, samedi à Alger, la nécessité d’ouvrir des centres spécialisés pour la prise en charge des enfants cancéreux dans toutes les régions du pays. Lors des travaux des 13e journées sur le cancer pédiatrique, organisées à la Faculté de médecine de l’Université d’Alger, la spécialiste a évoqué les souffrances des familles des enfants atteints de cancer et le manque de prise en charge et d’établissements de soins. Parmi les types de cancer les plus fréquents chez les enfants, le Pr Bouterfas a cité la leucémie aiguë et les tumeurs malignes comme le cancer du cerveau, des yeux (rétinoblastome), des reins (néphroblastome) et des glandes, soulignant que ces types de cancer répondent dans la plupart des cas au traitement administré. L’oratrice a indiqué que les statistiques réelles de la maladie « ne reflètent pas la situation épidémiologique de la maladie dans la société, malgré le lancement d’un registre national des cancers pédiatriques dans le cadre du plan national de lutte contre le cancer (2015/2020) ». Le Pr Bouterfas a affirmé que certains d’entre eux sont génétiques, comme les cancers de l’œil et du rein et les leucémies, qui se propagent surtout chez les enfants atteints de Trisomie 21, mettant l’accent sur l’incapacité des services des grands centres hospitaliers à accueillir le nombre de patients provenant notamment des wilayas de l’intérieur dont les hôpitaux ne disposent pas de spécialistes en oncologie. Elle a ajouté que les services des CHU à Alger « souffrent d’une pénurie de lits destinés à cet effet », appelant à l’ouverture de nouveaux services et au dépistage précoce des cancers pédiatriques en assurant les traitements nécessaires pour éviter les complications de la maladie, d’autant, a-t-elle dit, que la plupart des tumeurs malignes répandues chez les enfants sont « curables si elles sont prises en charge à temps ».

