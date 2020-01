Des chauffeurs de taxi à Mecheria (Naâma) ont observé dimanche un sit-in au niveau du centre-ville pour réclamer l’augmentation du tarif de transport en milieu urbain, a-t-on constaté. Les protestataires réclament une augmentation de la tarification de 60 à 80 DA entre les cités, en plus de l’amélioration des conditions de travail et l’organisation de la concurrence dans les gares routières et des points de stationnement, ainsi que le revêtement des aires de stationnement. Une délégation de chauffeurs protestataires a été accueillie au niveau de la direction des transports de la wilaya dont les responsables se sont engagés à chercher des solutions idoines à leurs revendications conformément aux lois en vigueur assurant les droits des chauffeurs de taxi et des prestations satisfaisantes aux citoyens et ce, au cours d’une réunion prévue dans les jours à venir avec des représentants de la section locale de l’Union nationale des chauffeurs de taxis et l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), ainsi que d’autres partenaires. Les grévistes, qui ont entamé leur mouvement à six heures (06H00) en assurant le service minimum, ont repris le travail après 14H30MN.

