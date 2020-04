Les éléments de la brigade mobile des Douanes algériennes de Naama et ceux de Sfis Sfa, en coordination avec les gendarmes et les éléments de l’ANP, ont procédé ces derniers jours à la saisie de 1 204, 65 kg de kif au lieudit Hajrat Lemguil, à 8 km de la RN6, dans la wilaya de Naama. En effet, suite à des renseignements parvenus aux éléments des forces combinées, ces derniers ont effectué une opération de ratissage qui s’est soldée par la saisie de cette quantité de kif dissimulée dans trois endroits différents. Le montant global de l’amende encourue est estimé à 1,204 650 milliard de dinars, indique le communiqué de la Direction régionale des Douanes à Béchar. Par ailleurs, et toujours dans le même cadre, les mêmes brigades des Douanes de cette région du sud-ouest du pays, en collaboration avec les éléments de l’ANP et des GGF de la wilaya de Naama, ont réussi dans une deuxième opération, 24 heures après la première, à récupérer 1 654,7 kg de kif, découverts au lieudit Chakor Lakhel, situé à 28 km de la bande frontalière. Selon ces agents, la marchandise saisie était dissimulée dans un endroit isolé et le montant de l’amende encourue de cette deuxième saisie est estimé à 1,654 700 milliard de dinars. R. R.