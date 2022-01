La semaine culturelle célébrant Yennayer, le nouvel an amazigh, a été lancée samedi dans la wilaya de Nâama avec, au menu, plusieurs activités prévues au niveau des communes. Ce programme festif riche, élaboré par plusieurs directions en collaboration avec le mouvement associatif local, a été lancé par l’ouverture d’un Salon des produits d’artisanat à la maison de la culture Ahmed-Chami de Nâama, organisé par la direction du tourisme. Une campagne de reboisement au niveau du Ksar Moghrar Tahtani, dans la commune de Moghrar, a été également organisée en présence des autorités locales.

En marge de cette exposition d’artisanat à laquelle prennent part 20 artisans de plusieurs wilayas du pays, le coup d’envoi d’un concours d’art culinaire du terroir a été donné en plus d’une soirée artistique folklorique et des chants en tamazight, des récitals poétiques animés par des artistes, au grand plaisir d’un public nombreux. Le programme de cette semaine comporte en outre de nombreuses activités ainsi qu’une présentation du patrimoine matériel et immatériel amazigh de la région des ksour des monts de l’Atlas saharien mettant en valeur des coutumes et traditions amazighe au sud-ouest du pays, selon la direction locale, initiatrice de l’événement.

Par ailleurs, les différentes communes abritent des activités artistiques, culturelles et sportives diverses ainsi que des expositions reflétant la diversité et la richesse des coutumes ancestrales bien ancrées dans les ksour et les oasis de Moghrar, Assla, Sfisifa et Tiout, signale-t-on. A El Bayadh, la semaine culturelle du Nouvel an amazigh 2972 a été lancée à la maison de la culture Mohamed-Belkheir avec la collaboration des secteurs du tourisme et de l’artisanat, de la jeunesse et des sports, de l’éducation, de la commune de Boussemghoune et des associations culturelles locales. Dans la commune de Boussemghoune, qui abritera la clôture de cette semaine culturelle, un programme riche est prévu au vieux Ksar de Boussemghoune. Il comprend des expositions de costumes traditionnels, des plats culinaires, des produits de tissage et de bijouterie.

Articles similaires