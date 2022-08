Près de 70 % du programme de raccordement des exploitations agricoles au réseau d’électricité a été concrétisé dans la wilaya de Naâma, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la Société algérienne de distribution d’électricité et du gaz (Sadeg). Jusqu’à fin juillet dernier, 916 exploitations agricoles sur 1.326 ont été raccordées au réseau électrique, ce qui représente un taux de 69,08 % de ce programme doté d’une enveloppe de 4,318 milliards DA dont la concrétisation finale se fera avant 2022, a-t-on indiqué. Les opérations de raccordement ont été réalisées dans différentes communes de la wilaya, notamment dans les zones qui connaissent une extension de l’activité agricole, à l’instar de Nâama, Aïn Benkhelil, Sfissifa, Aïn Sefra, Asla et Tiout. Ainsi, depuis le début de l’année en cours, près de 120 agriculteurs et des dizaines d’éleveurs ont bénéficié de l’énergie électrique, a-t-on précisé de même source. En application des engagements pris en soutien au programme de l’Etat pour donner une impulsion au développement du secteur agricole, des efforts importants ont été consentis pour raccorder un plus grand nombre possible d’exploitations agricoles, à la faveur des mesures de facilitation accordées, notamment celle concernant la non obligation de paiement au préalable, a-t-on souligné. Des mécanismes d’aide et de facilitation ont été prises pour raccorder les exploitations agricoles en électricité en lançant les travaux sur simple accord et l’établissement d’un devis estimatif, nonobstant le paiement par échéancier, a-t-on expliqué. n

