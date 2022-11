Plus de 3120 opérations de montage et distribution de paires de lunettes au profit d’élèves souffrant de déficience visuelle au niveau de 18 wilayas dans l’Ouest et Sud-ouest du pays ont été effectuées courant 2022 par la mutualité d’assistance scolaire de la région du sud algérien basée à Oran, a-t-on appris de cet organisme. Dans le cadre de son action de solidarité avec les familles nécessiteuses et les habitants des zones d’ombre, la mutualité d’assistance scolaire mène, en collaboration avec de nombreux établissements de santé au niveau de 18 wilayas, des campagnes au cours desquelles des consultations médicales sont assurées à titre gracieux à des élèves afin de corriger leurs anomalies visuelles, en leur offrant des paires de lunettes, a indiqué le président de la mutualité Ahmed Amiche.

Cette année, une collaboration avec les Directions de l’éducation et les représentants de la mutuelle a été engagée dans les 18 wilayas qu’encadre la mutualité d’assistance scolaire pour établir des listes d’élèves nécessiteux souffrant de problèmes de vue et qui ont besoin de lunettes médicales pour poursuivre leur scolarité dans les meilleures conditions. C’est dans ce cadre que 3.125 paires de lunettes ont été distribuées aux enfants ayant bénéficié des examens requis, a ajouté ce responsable. Les wilayas bénéficiaires de cette opération sont respectivement Oran, Tiaret et Tlemcen (300 montages pour chaque wilaya), Aïn Temouchent (270), Saïda (250), Mostaganem, Relizane, Mascara, Sidi Bel-Abbes et Nâama (200 pour chaque wilaya), Tissemsilt (175), El Bayadh (160), Bechar (90) Adrar, Beni-Abbés et Timimoun (80 par wilaya) et enfin Tindouf et Bordj Badji Mokhtar (70 chacune). Au cours du mois de novembre, la mutuelle a effectué plusieurs sorties dans les zones d’ombre d’Oued Tlelat et Tafraoui, dans la wilaya d’Oran, en collaboration avec le service d’ophtalmologie de l’établissement hospitalier spécialisé en pédiatrie Abdelkader Kharoufa de Canastel. Quatre-vingt-dix (90) enfants souffrant d’une déficience visuelle ont reçu des paires de lunettes à titre gracieux. Par ailleurs, le directeur de la mutualité a indiqué que son organisme s’engage annuellement à répondre aux besoins de tous les élèves nécessiteux des établissements scolaires dans les zones d’ombre des wilayas précités en ce qui concerne le suivi des problèmes d’audition des élèves nécessiteux scolarisés et leur dotation en appareils adéquats. La mutuelle prend également en charge les élèves en cas d’accident scolaire, en plus de veiller à prendre en charge également les analyses médicales et des examens de radiographie pour les élèves atteints de maladies graves, a-t-on indiqué. n

Articles similaires