Par Khaled Remouche

Contacté par Reporters sur l’interdiction d’exportation des produits de large consommation subventionnés, tels que l’huile, le sucre, la semoule et la farine, Mustapha Zebdi applaudit à cette décision du chef de l’Etat. «Je salue cette décision», a-t-il affirmé, car «elle ne laisse pas, selon lui, le vide sur le marché». Elle permet, en d’autres termes, de bien approvisionner le marché en ces produits sensibles. Le président de l’Association de protection et orientation du consommateur et son environnement (Apoce) rappelle la précédente tension sur l’huile et la semoule sur le marché local, alors que ces produits étaient largement exportés. Cette mesure est d’autant plus justifiée que le conflit russo-ukrainien laisse planer le risque d’une pénurie de matières premières servant à la transformation agroalimentaire, tels que les céréales.

Cette décision va donc dans le sens du renforcement des stocks nationaux de semoule, farine, huile, sucre. Ces exportations, ajoute-t-il, causent un préjudice au Trésor public. Les opérateurs tirent un gain important sur des produits exportés subventionnés par l’Etat, qui ne veut plus de ce partage de rente. Concernant les perturbations enregistrées actuellement sur l’huile subventionnée et la semoule, il refuse de qualifier de pénurie ce manque de produits sur le marché. Il s’agit, selon lui, de tension sur ces produits. Il reconnaît que l’Apoce n’a pas effectué d’enquête sur ce sujet, mais selon les échos reçus par l’association, cette tension sur l’huile et le sucre est le fait notamment de l’appréhension de nombre d’artisans boulangers, pâtissiers craignant une pénurie et qui se sont rués sur l’huile, la farine et la semoule. Le président de l’Apoce relève également l’attitude de certains grossistes qui, à cause de leur rejet de la facturation, ont refusé d’approvisionner le marché de détail en ces produits. Mustapha Zebdi déplore que les résultats de la commission d’enquête parlementaire sur la spéculation sur de tels produits de large consommation ne soient pas rendus publics. Selon des indiscrétions, le rapport de cette commission fait état, dans ses grandes lignes, du détournement de ces produits vers les pays voisins. Un phénomène qui perdure.

Elle pointe également du doigt la régulation insuffisante du marché et l’absence de traçabilité. «Il y a des produits dont on ignore le cheminement dans les circuits de distribution», dénonce-t-il. A une question sur le risque que l’objectif d’exportation de 7 milliards de dollars ne soit pas atteint du fait de cette interdiction d’exportation, les exportations de sucre uniquement rapportent environ 400 millions de dollars, selon un spécialiste du dossier, Mustapha Zebdi considère que tout est affaire de plus-value sur ce point.

Quelle plus-value pour l’Algérie représentent des exportations dont la valeur correspond ou se rapproche du montant des matières premières et intrants importés entrant dans la fabrication du produit final exporté. Nul. Le gain pour l’Algérie n’est pas important.

Ali Bey Nasri, président de l’Association des exportateurs, suggère en ce sens que les devises laissées à la disposition des exportateurs, tirées de leurs exportations, soient en fonction de cette plus-value. Plus la plus-value est importante, plus la proportion de devises mises à la disposition de l’exportateur est importante. Cette mesure qui révise la réglementation des changes encouragera les exportateurs à rechercher un taux d’intégration de leur produit plus important.

Concernant les perturbations récurrentes enregistrées sur le marché local, Mustapha Zebdi reconnaît qu’elles sont en partie dues aux restrictions aux importations. L’Apoce a reçu des plaintes d’opérateurs qui interpellent les pouvoirs publics sur l’insuffisant approvisionnement en matière première de base, les céréales pour les minotiers, la poudre de lait pour les laiteries… C’est donc un cumul d’insuffisances qui sont loin d’être traitées et qui font qu’aujourd’hui, le marché vit sans cesse des perturbations dont les victimes restent les ménages. <

