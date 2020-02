Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a confirmé mercredi sa décision de quitter l’instance olympique, moins de 24 heures après le rejet de sa démission par le Bureau exécutif. « On a attenté à mon honneur et celui de ma famille, ma démission est irréversible et irrévocable, c’est mon dernier jour en tant que président du COA« , a-t-il déclaré, rapporte l’APS.

Berraf avait annoncé mardi, lors d’une réunion du Bureau exécutif du COA, sa décision de quitter son poste, mais les membres du Comité exécutif, dans un communiqué non signé mais avec l’en-tête du COA, ont rejeté à « l’unanimité cette décision » et « demandé au président de continuer sa mission, afin de ne point perturber la bonne marche de l’instance nationale olympique et la préparation des athlètes aux Jeux olympiques 2020« . « Ma décision a été notifiée au Comité exécutif, la réunion d’hier (mardi) était officielle, pas informelle. Elle a été consignée dans le PV. Cette démission sera présentée devant les membres de l’assemblée générale, dont la réunion sera arrêtée par le président intérimaire Hammad« , a indiqué le président démissionnaire. Selon Berraf, « le 1er vice-président Meridja, à la tête de la Commission éducation à la Fédération internationale de judo, est en mission et ne peut pas assurer la présidence du COA. C’est pour cette raison que Hammad assurera l’intérim. Meridja est au courant et il n’y a pas de problème ». Enfin, Berraf a informé que sa démission « n’allait pas perturber » son travail en tant que président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) et membre du Comité international olympique (CIO).