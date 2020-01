Le chanteur écossais Lewis Capaldi et le rappeur londonien Dave se disputeront le titre très convoité de meilleur artiste solo masculin aux Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique pop, dont les nominations ont été dévoilées samedi. Les récompenses seront distribuées lors de la 40e cérémonie des Brit Awards, organisée à l’O2 Arena de Londres le 18 février. Lewis Capaldi et Dave concourent dans trois autres catégories: nouvel artiste de l’année, meilleur album et chanson de l’année. Le rappeur avait déjà raflé le prestigieux Mercury Prize en septembre dernier, avec son album «Psychodrama», qui explore l’identité noire et dénonce le racisme institutionnalisé. Harry Styles, Michael Kiwanuka et Stormzy sont également nommés dans les catégories meilleur artiste masculin et meilleur album. Du côté des femmes, ce sont Charli XCX, FKA Twigs, Freya Ridings, Mabel et Mahalia qui sont en lice comme meilleure artiste solo. Mais les nominations ont des accents très masculins, aucune femme ne figurant dans les catégories de meilleur album ou meilleur groupe (Bastille, Bring Me The Horizon, Coldplay, D-Block Europe, Foals). En dehors du Royaume-Uni, Bruce Springsteen, Burna Boy, Dermot Kennedy, Post Malone et Tyle the Creator sont nommés comme meilleur artiste masculin international. Ariana Grande, Billie Eilish, Camila Cabello, Lana Del Rey et Lizzo sont en lice chez les femmes. En 2019, George Ezra avait remporté le Brit Award de meilleur artiste masculin. Du côté féminin, c’est la jeune Jorja Smith qui avait été récompensée. Le groupe rock The 1975 avait lui raflé les titres de meilleur album britannique et de meilleur groupe.

