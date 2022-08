Par Nadir Kadi

Le ministre des Transports, Abdellah Moundji, a de nouveau, hier, abordé la question de la sécurité des transports ferroviaires et plus précisément ce qui est qualifié de «phénomène de déraillement des trains» et l’ensablement des voies ferrées dans les régions sahariennes.

C’est la seconde fois qu’Abdellah Moundji aborde cette question en l’espace d’un mois, la première réunion s’étant tenue le 25 juillet dernier. Le ministère a fait savoir hier dans un communiqué de presse, que le ministre a abordé avec «le Directeur général de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et nombre de cadres de cette entreprise» les conséquences de ce «phénomène» qui «prend des proportions inquiétantes et se reproduit fréquemment, avec des incidences sur le transport des voyageurs et des marchandises, ainsi que sur l’activité et les performances de la SNTF».

La réunion organisée hier au siège du ministère à Alger, a été marquée par la présentation d’un exposé du Directeur général de la SNTF détaillant les principales causes de déraillement des trains, d’ensablement des voies ferrées mais aussi la question des «charges» supplémentaires découlant des travaux de maintenance et d’entretien du réseau. La rencontre se serait conclue, selon la même source, sur la demande d’un «rapport détaillé» sur les dimensions et causes de ce phénomène ainsi que la longueur du réseau à entretenir et à réhabiliter. Le ministre précisant dans cette logique que les conclusions de la SNTF entreraient dans le cadre d’un «programme d’urgence» à soumettre au gouvernement dans les plus brefs délais. Pour rappel, la précédente réunion sur le sujet, organisée le 25 juillet dernier, avait abouti à une «demande» du ministre au «Directeur général et aux cadres gestionnaires» de la SNTF, les invitant à «présenter un exposé sur le phénomène des déraillements et de l’ensablement des voies ferrées, déterminer leurs dimensions et l’étendue de leur gravité, les mesures prises ou programmées en vue de les éradiquer, avec détermination des besoins indispensables».

Par ailleurs, la réunion de juillet dernier avait également abordé la délicate question de «restructuration» de la SNTF. Un dossier qui semble toujours d’actualité, le ministre avait en ce sens donné un délai d’«un mois maximum» pour la réalisation d’une feuille de route à même de «donner une image claire de la situation actuelle à la SNTF et de présenter un plan de développement de la société». Le projet voulu par le ministre devant à terme «assurer l’autonomie financière» de la SNTF tout en «préservant les postes d’emploi et en réhabilitant les ressources humaines selon un plan d’action».

Quant à la récurrence des déraillements, les dernières semaines ont, en effet, été marquées par une série d’incidents et d’accidents parfois très graves. Le 6 août dernier, un train de marchandise transportant du carburant déraillait au niveau de la commune d’Aïn Fakroun, située dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, entraînant une perturbation du trafic. Plus tôt, le 22 juillet, un déraillement de wagons d’un train de marchandises au niveau de la localité de Kadiria (wilaya de Bouira) avait également causé d’importantes perturbations sur l’ensemble des lignes en partance d’Alger vers les régions de l’Est et du Sud-Est dont Béjaïa, Touggourt, Tébessa, Constantine et Annaba.

Quant à l’impact certain que peut avoir la réduction des déraillements sur la sécurité globale du transport ferroviaire, il est à rappeler que la SNTF avait enregistré, en 2021, près de 320 déraillements, toutes causes confondues. Un danger qui s’est ajouté à 47 accidents aux passages à niveaux et 196 «incidents» de jets de pierres. Le nombre de victimes en lien avec le transport ferroviaire avait quant à lui été de 49 personnes tuées et 56 blessées.

Des accidents qui paraissent en partie évitables d’autant que le bilan de la SNTF avait souligné que «6 personnes ont perdu la vie dans des accidents aux passages à niveaux, 6 autres mortes électrocutées et 37 autres mortes percutées par des trains». <

