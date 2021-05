Marcus Rashford (23 ans) fait partie des meilleurs joueurs de Manchester United mais aussi des leaders de cette équipe entraînée par Ole Gunnar Solskjaer. L’attaquant, formé par les Red Devils, n’a jamais porté un autre maillot que celui du club mancunien. Pourtant, celui qui a trouvé le chemin des filets à 21 reprises et distillé 15 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, n’est pas écarté à l’idée de changer d’air au cours de sa carrière. Et il a visiblement une idée bien précise en tête.

« Si j’aimerais jouer à l’étranger ? Je ne dirai jamais non. Mon club idéal ? Autre que Manchester United ? Je suis un grand fan du Real Madrid et de Barcelone, car ils ont toujours eu de grands joueurs et ont toujours joué un football attrayant. Tout le monde regarde le Real Madrid et Barcelone », a ainsi lâché Marcus Rashford dans un entretien accordé au Guardian. Comme un indice de sa prochaine destination ?

