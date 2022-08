Sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, Harry Maguire reste malgré tout un élément fort de Manchester United. Selon The Guardian, le défenseur international anglais de 29 ans (46 sélections/7 buts) n’est pas à vendre. Depuis plusieurs jours, des rumeurs envoient Harry Maguire à Chelsea. S’il existe un intérêt des Blues pour l’ancien joueur de Leicester, c’est tout simplement parce qu’ils peinent à remplacer les départs d’Andreas Christensen et d’Antonio Rüdiger. Chelsea pense aussi à Wesley Fofana, le défenseur international U21 français de 21 ans (5 sélections). Cependant, ce dernier n’est également pas à vendre d’après son manager à Leicester, Brendan Rodgers.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Red Devils, le Three Lion garde la confiance de son entraîneur. Erik ten Hag a conforté Harry Maguire en tant que capitaine de Manchester United, même si ce dernier n’est pas aussi performant que laisse croire le montant de son transfert. Acheté en 2019 pour un montant de 87 millions d’euros, Harry Maguire reste le transfert le plus élevé pour un défenseur.

