Un homme a abattu avec une arme à feu quatre membres de sa famille, tôt ce vendredi dans la wilaya de M’sila, rapporte l’APS en citant une source sécuritaire. Le drame s’est déroulé dans une maison, au quartier La Rocade, à l’entrée Est de M’sila, a précisé la même source détaillant que le présumé coupable, policier de son état, exerce dans la wilaya d’Annaba. Les victimes seraient, l’épouse du policier, ses parents et son frère, est_il indiqué. La même source a souligné que l’homme s’est rendu, après son forfait, aux services de la police indiquant qu’une enquête a été ouverte et qu’actuellement, le mis en cause est soumis à un interrogatoire.

