Au total 1835 agents et encadreurs sont mobilisés dans la wilaya de M’sila pour le 6ème recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-2022) à partir du 25 septembre prochain, ont indiqué lundi les services de la wilaya. Ce nombre est composé de 1533 agents recenseurs, 231 observateurs et 71 formateurs, ont précisé les services de la wilaya, signalant que tous moyens ont été mobilisés afin d’assurer le succès de cette opération nationale. Des locaux dotés de moyens de transmission et d’informatique sont mis à la disposition des commissions communales de recensement en plus de l’octroi de 1.681 tablettes, 550 moyens de transport et 73 salles pour la formation, ont indiqué les mêmes services. Chapeautées par la commission de wilaya de recensement, ces commissions communales ont comme mission, en plus du recensement, la mise à jour des informations collectées auparavant qui indiquent que le nombre des habitants de la wilaya de M’sila est estimé a 1 million 300 mille âmes avec un parc logement arrêté à 262.738 logements, selon les services de la wilaya.

