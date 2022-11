Une plateforme informatique réservée exclusivement aux témoignages des Moudjahidine sur la révolution du 1er novembre 1954 a été créée mardi au niveau du siège de la wilaya de M’sila, a indiqué le chef de l’exécutif local, Abdelkader Djellaoui . Intervenant en marge des festivités célébrant le 68è anniversaire du déclenchement de la révolution du 1 novembre1954, le wali, a invité les moudjahidine de la région de la Hodna qui luttaient dans trois wilayas historiques (1, 3 et 6) à adhérer dans cette initiative qui vise à écrire l’histoire du pays par les acteurs de la Révolution. Autre que l’enregistrement des témoignages, cette plateforme servira, selon M. Djellaoui, à s’enquérir de l’état des Moudjahidine et de les prendre en charge sur le plan de santé, notamment. Le wali de M’sila a annoncé à l’occasion le lancement prochain d’une étude portant sur la réalisation et l’équipement d’une salle de conférence et un musée du Djihad, et ce au niveau de la capitale de la Hodna, une opération qui contribuera à organiser des rencontres entre les moudjahidine. A noter que les festivités célébrant le 68è anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, a été marquée à la capitale de la Hodna par des visites aux moudjahidine et la dénomination de deux cités «l’unité arabe» et «l’unité palestinienne». n

