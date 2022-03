Au total, 21.569 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel dans plusieurs régions de la wilaya de M’sila depuis l’année 2020, ont annoncé mardi les services de la wilaya. Financés dans le cadre du programme du fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, sur budget de wilaya et du plan sectoriel du développement, ces opérations de raccordement ont nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière estimée à 2,360 milliards de dinars, a-t-on précisé. Ces opérations qui ont connues une levée du gel depuis 2020, a indiqué la même source, ont porté sur la réalisation d’un réseau d’une longueur de 1.705 kilomètres. Depuis janvier 2022, plus de 1.500 foyers répartis sur plus de 30 localités ont été raccordés au réseau du gaz naturel, ont ajouté les services de la wilaya, détaillant qu’un nouveau programme portant sur le raccordement au gaz naturel de 8 localités situées dans les zones montagneuses de la wilaya est actuellement en discussion avec les services du Premier ministère afin de l’inscrire prochainement. Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel a atteint 75 % à M’sila, selon le directeur de distribution de l’électricité et le gaz qui a annoncé récemment le début d’une vaste campagne de sensibilisation sur les risques liés à la mauvaise utilisation des appareils fonctionnant au gaz naturel, et qui concernera notamment les localités fraîchement raccordées au réseau de gaz. n

