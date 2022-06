Au total, 250 moissonneuses-batteuses ont été récemment distribuées aux agriculteurs de M’sila, au titre de la campagne de moisson-battage de la saison en cours, ont annoncé dimanche les services de la wilaya. Les mêmes services ont expliqué que cette opération s’inscrit dans le cadre du soutien agricole destiné à renforcer la campagne de moisson-battage à travers les régions réservées notamment aux cultures stratégiques, les céréales et les semences de céréales. Selon le directeur des services agricole de la wilaya de M’sila, Amir Khantit, le parc de la wilaya compte plus de 560 moissonneuses-batteuses, dont 250 ont été renouvelées au cours de la saison agricole 2021-2022, soulignant que ces équipements répondent aux besoins de la wilaya. A signaler que la campagne de moisson-battage coûte 5000 DA/heure pour les équipements privés et 3500 DA/ heure pour les moissonneuses-batteuses relevant de la Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS). La wilaya de M’sila vise, en outre, à encourager l’investissement dans le domaine de l’acquisition du matériel de plantation et de récolte des produits agricoles, les olives et la pomme de terre en particulier, a-t-on noté.

