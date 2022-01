Le corps inanimé de l’enfant retrouvé samedi après-midi dans la montagne de Kerkeb, commune de Maâdid, dans la wilaya de M’sila a été identifié comme celui de l’enfant Khalil Gouasmia, âgé de 7ans, atteint d’autisme, porté disparu depuis le 18 décembre dernier, a-t-on appris auprès d’une source de la protection civile.

La même source a indiqué que les services de la Gendarmerie nationale ont confirmé que l’enfant a été identifié par des membres de sa famille, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances du décès.

De son côté, le Wali de M’sila, Abdelkader Djellaoui, a présenté, à travers la page officielle de la Wilaya sur Facebook, ses sincères et profondes condoléances à la famille du défunt Khalil Gouasmia, qui habite à El Ghil, dans la commune de Maâdid.

Le même responsable a remercié tous ceux qui ont participé dans les opérations de recherches de l’enfant Khalil, les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et les unités de la Gendarmerie et la police nationales, la protection civile et des citoyens volontaires.

La direction locale de la Protection civile a également présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, porté disparu depuis le 18 décembre dernier. D’importants moyens matériels et humains dont des hélicoptères de la Gendarmerie nationale ont été mobilisés dans la recherche de cet enfant depuis sa disparition, rappelle-t-on.